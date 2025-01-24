الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

دراسة تكشف علاقة التوتر والإجهاد المزمن بأمراض القلب وضعف المناعة

أسباب التوتر
أسباب التوتر

يعتبر الإجهاد مشكلة صحية كبيرة تؤثر على كل من الصحة البدنية والعقلية، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة مثل أمراض القلب والقلق والاكتئاب.

 

أسباب التوتر والإجهاد المستمر لدى الإنسان


كما أن الاتصال المستمر من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب انعدام الأمن الوظيفي، أسباب رئيسية تزيد من التوتر والاجهاد المستمر لدى الإنسان.


كشفت دراسة طبية أن الإجهاد المزمن يؤدي إلى إطلاق مستمر لهرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي يمكن أن تعطل التوازن الطبيعي للجسم وتضعف الجهاز المناعي.


يمكن أن يكون للإجهاد تأثيرات فورية ودراماتيكية على القلب، مما قد يؤدي إلى حالات مثل عدم انتظام ضربات القلب واعتلال عضلة القلب، المعروف أيضًا باسم "متلازمة القلب المكسور" بحسب Times of india 


ويمكن التقليل من الإجهاد من خلال تحديد أسبابه، وممارسة تقنيات الاسترخاء، وممارسة التمارين البدنية المنتظمة، والسعي إلى الدعم من الأصدقاء أو العائلة.

التوتر يسبب أضرارا للصحة البدنية والعقلية 

 

ويجب الفهم بأن التوتر ليس مجرد شعور يأتي عندما يكون الموقف خارج نطاق السيطرة، بل له أضرار على الصحة البدنية والعقلية.

 

إن العزلة الاجتماعية، على الرغم من أن الناس متصلون افتراضيًا، تساهم أيضًا في زيادة التوتر  و يتم استبدال العلاقات ذات المعنى بعلاقات سطحية، مما يجعل الناس يشعرون بالوحدة وعدم الدعم.

 

يجعل التوتر الإنسان  يعتقد أن كل شيء مهم وعاجل كما يخلق التوتر حالة من الإلحاح المتزايد من خلال إشراك استجابة الهروب في الدماغ، حيث يصبح كل شيء عاجلًا وحساسًا للوقت. 

 

إفراز هرمونات الكورتيزول والأدرينالين

 

هذا التفاعل الفسيولوجي يحمل الجسم بالأدرينالين والكورتيزول، مما يضيق التركيز والحكم وتصبح المهام الروتينية أو الصغيرة مهمة، مما يتسبب في تفكير الناس بشكل مفرط وعدم قدرتهم على التمييز بين المهم وغير المهم.


كما يخدع التوتر العقل ليصدق أن كل شيء يتطلب العمل في وقت واحد، مما يبقيه في حالة من الإرهاق في جميع الأوقات.


إن التأثير الأكثر أهمية للتوتر هو على الصحة العقلية وكذلك الرفاهية الجسدية وتحفز مستويات التوتر المزمنة الجسم على إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين.


قد تنشأ العديد من المشاكل الصحية من كميات مرتفعة باستمرار من هذه الهرمونات. جسديًا، يمكن أن يؤدي التوتر إلى أمراض القلب

 

الصحة العقلية وصحة القلب وجهان لعملة واحدة والاكتئاب والشعور بالوحدة ليسا مجرد مشاعر - بل يسببان تغييرات قابلة للقياس في جسم الإنسان.

وعلى سبيل المثال، غالبًا ما يؤدي الاكتئاب إلى سلوكيات غير صحية مثل الإفراط في تناول الطعام أو التدخين أو تخطي التمارين الرياضية، لكنه يؤثر أيضًا بشكل مباشر على الجسم من خلال زيادة مستويات الالتهابات وهرمون التوتر، مما قد يضر بالقلب.


العزلة الاجتماعية لها تأثير مماثل من خلال الحرمان من الدعم العاطفي اللازم للتعامل مع تحديات الحياة. 

وتظهر الدراسات أن هذه العوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بقدر المخاطر التقليدية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول أو التدخين.

الصحة تحذر من 5 مضاعفات للولادة القيصرية، أخطرها النزيف وجلطة الساقين

الصحة تحذر من 3 أمراض تحدث بسبب الجلوس أمام الشاشات لفترات طويلة


والإطلاق المستمر لهرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين يعطل التوازن الطبيعي للجسم ويؤدي هذا الإفراط في التنشيط إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتلال عضلة القلب اسباب التوتر التوتر والإجهاد المزمن القلق والاكتئاب القلب المكسور انتظام ضربات القلب ضعف الجهاز المناعي ضربات القلب متلازمة القلب المكسور عدم انتظام ضربات القلب

مواد متعلقة

الصحة تحذر من 5 مضاعفات للولادة القيصرية، أخطرها النزيف وجلطة الساقين

وزير الصحة يبحث تطوير ورفع كفاءة وميكنة كافة الخدمات بالمنشآت الصحية

وزير الصحة يشهد إطلاق عقار "ترايكافتا" لأول مرة بمصر لخدمة مرضى التليف الكيسي

أول رد من الصحة العالمية بعد إعلان ترامب انسحاب أمريكا من المنظمة
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

طبيب الزمالك يعلن إصابة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

8 نجوم عرب سبقوا عمر مرموش في اللعب مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

بكى من أجل العودة لمصر ورفض اللعب لمنتخب كندا.. عمر مرموش فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية