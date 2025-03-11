ندوة للتوعية بأهمية التصدى للشائعات في الشرقية

قام اليوم شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بمتابعة تنفيذ ندوة إعلامية تحت شعار " اتحقق قبل ما تصدق " حضرها أيمن أحمد عبد اللطيف سكرتير عام مركز ومدينة الزقازيق نائبا عن رئيس المركز

رئيس مجلس التنمية المستدامة

كما حضر الندوة الدكتور عبد الرحمن الطحاوي نائب رئيس مجلس التنمية المستدامة بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومي للمراة. والدكتورة سلوي يوسف مدير مركز إعلام جنوب الشرقية ووائل الدمرداش مدير وحدة حقوق الانسان بمحافظة الشرقية.

حوار إعلامى جدى وصريح

شهدت الندوة حوار إعلامي جدي وصريح بعنوان اتحقق قبل ما تصدق للتوعية بأهمية التصدى للشائعات،حيث أشار الحضور أن الشائعات تعد من أخطر التحديات التي تواجه الأمن القومي،

تهديد النسيج الاجتماعى

حيث تؤثر على استقرار المجتمعات وتهدد النسيج الاجتماعي، ومع التطورالتكنولوجي وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح انتشار الشائعات أسرع وأوسع، مما يزيد من خطورتها.

نشر الوعى مسئولية مشتركة

كما أضاف ان الشائعات قد تكون كالنار التي تلتهم ما حولها إن لم يتم التعامل معها بحكمة، ويعد التحقق من المعلومات ونشر الوعي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات،

حماية المجتمع من الشائعات

وتم الاشارة فى الندوة الى انه يجب علينا التأكد من صحة الأخبار، لنسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا لذلك، فالتحقق من المعلومات أمرًا ضروريًا لحماية المجتمع من آثار الشائعات السلبية هذا ومازالت الاجهزة التنفيذية مستمرة في تقديم الافضل للمواطنين.

المهندس حازم الأشمونى

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة السعي الدائم للتصدى للشائعات والأكاذيب والأخبار المغلوطة عبر منصات وسائل التواصل الإعلامي والاجتماعي المختلفة من التحديات التي تواجه الأمن القومى التي يجب التصدي لها بكل حزم وإقناع للصالح العام.

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