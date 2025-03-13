الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

ندوة توعوية لتعزيز قيم الانتماء للوطن بديرب نجم في الشرقية

ندوة توعوية بمحافظة
ندوة توعوية بمحافظة الشرقية، فيتو

 أكد دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق بمحافظة الشرقية، قيام المجمع الإعلامى بتنفيذ ندوة إعلامية عن تعزيز قيم الانتماء للوطن بمجلس مدينة ديرب نجم محافظة الشرقية. 

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 ويأتي ذلك في إطار  الخطة الإعلامية التي ينفذها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع التابع للهيئة العامة للاستعلامات بحضور صلاح سالم رئيس مجلس مدينه ديرب نجم. 

وأشار صلاح سالم رئيس مجلس مدينة ديرب نجم إلى التعريف بمفهوم الانتماء الوطني والذي يعتبر مسئولية الأفراد وأهمية التزامهم بواجبهم نحو وطنهم موضحًا أهمية ترسيخ مفهوم  مسؤولية حفاظ المواطنين على جميع المؤسسات والمرافق العامة الخاصة بالدولة المصرية.

وأضاف رئيس مجلس مدينة ديرب نجم أن الخضوع لقوانين الدولة المصرية والحفاظ عليها من أهم قيم الانتماء الوطني فحب العمل يجب أن يكون عملًا أولًا ثم قولًا ثانيًا لافتا إلى رفض  الرئيس عبدالفتاح السيسي لخطة التهجير حيث أن الأمن القومي المصري يأتي في مقدمة الأولويات وذلك حفاظًا على أراضي الدولة وسيادتها الوطنية.

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 وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية دور مجمع الإعلام بالزقازيق في تنفيذ الدورات التدريبية للشباب وطلبة الجامعة كذلك التنسيق مع المديريات الخدمية والهيئات الحكومية لتدريب العاملين بها بهدف رفع مستوى الوعي الثقافي وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم ورفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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الدسوقى عبدالله مدير عام الادارة العامة الاعلام شرق الدلتا مجمع اعلام الزقازيق محافظة الشرقية ندوة اعلامية تعزير قيم الانتماء مجلس مدينة ديرب نجم

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