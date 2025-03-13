الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

رفع 5.8 طن قمامة ومخلفات مباني من محافظة الشرقية  

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

 قامت وحدة التدخل السريع بـ محافظة الشرقية اليوم برفع 5800  طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر فبراير الماضي من مراكز الزقازيق وأبو حماد ومنيا القمح بواقع 232 نقلة.

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التدخل السريع بالمحافظة 

 وأكد المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام بالمحافظة، أن وحدة التدخل السريع قامت بـ رفع  3500   طن قمامة ومخلفات مباني من النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق بواقع 175 نقلة.

 

قمامة بمنيا القمح وأبو حماد 

 بالإضافة لرفع 1200 طن قمامة من قرية ميت بشار بمركز منيا القمح  بواقع 48 نقلة، فضلًا عن رفع 1100  طن قمامة من مركز أبوحماد خلال شهر فبراير الماضي، وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10 سيارات تريلا ونقل وقلاب، بالإضافة إلى لودرين.

توجيهات المحافظ 

 جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني  بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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التعامل الفورى مع تجمعات القمامة 

 وأكد على ضرورة التعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

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وحده التدخل السريع 5800 طن قمامة ومخلفات شهر فبرير الماضى مركز الزقازيق مركز منيا القمح مركز ابوحماد محمد صلاح المشرف على وحدة التدخل السريع الديوان العام بالمحافظة

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