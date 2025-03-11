رئيس الزقازيق يتابع أعمال تنفيذ الحائط الساند لبحر مشتول في الشرقية

قام اليوم شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ أعمال تنفيذ الحائط الساند لبحر مشتول بطول 1700 متر من الجانبين ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير سيناء بمحافظة الشرقية بتكلفة 55 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 85٪، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها.

ازالة المعوقات فى حينه

وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال على الفور لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين..

تكليفات المحافظ لرئيس المركز

واصدرالمحافظ تكليفات لرئيس مركز الزقازيق بمتابعة تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة المعوقات لسرعة الإنتهاء من دخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

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