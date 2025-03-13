موعد ليلة النصف من رمضان 2025 وأفضل الدعاء والأعمال المستحبة فيها

مع اقتراب ليلة النصف من رمضان، يتساءل المسلمون عن موعد هذه الليلة وأفضل الدعاء والأعمال المستحبة فيها، وهذا ما نستعرضه خلال السطور التالية.

موعد ليلة النصف من رمضان 2025

يأتي موعد ليلة النصف من رمضان 2025 في ليلة الجمعة، الموافق 14 من شهر مارس، وفقًا للتقويم الهجري 1446 هـ، وهي تمثل منتصف الشهر الكريم.

أدعية ليلة النصف من رمضان 2025



ليلة النصف من رمضان هي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى، حيث يستحب فيها الإكثار من الدعاء والذكر وقراءة القرآن الكريم، ويعتبر الدعاء في هذه الليلة من الأعمال المستحبة، حيث يعتقد أن الدعاء فيها مستجاب بإذن الله، ومن الأدعية المستحبة في هذه الليلة.

- اللهم ارزقني في هذا الشهر المبارك طاعة العابدين، وشرح صدري لإنابة المخبتين. اللهم اجعلني من عتقائك من النار في هذه الليلة المباركة.

- اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني.

- اللهم ارزقني في هذا الشهر المبارك طاعة العابدين، وشرح صدري لإنابة المخبتين.

- اللهم اجعلني من عتقائك من النار في هذه الليلة المباركة.

- اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين، وقيامي قيام القائمين.

- اللهم اجعلني من المقربين إليك في هذا الشهر المبارك.

- اللهم اجعلني من أهل المغفرة والرحمة في هذا الشهر الفضيل.

- اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، واجعلني من العتقاء من النار.



الأعمال المستحبة في ليلة النصف من رمضان 1446



بالإضافة إلى الدعاء هناك العديد من الأعمال المستحبة التي يمكن للمسلم القيام بها في ليلة النصف من رمضان، ومن هذه الأعمال:

- قراءة القرآن: يستحب للمسلم الحرص على قراءة القرآن الكريم في هذه الليلة، حيث يعتبر القرآن الكريم كلام الله الذي ينير القلوب ويطهر النفوس.

- يستحب أداء صلاة قيام الليل وقراءة القرآن طلبا للأجر والمغفرة.

- الصدقة في ليلة النصف من رمضان تعتبر من الأعمال المستحبة، حيث تعتبر الصدقة وسيلة للتقرب إلى الله تعالى ومساعدة المحتاجين.

- يستحب في هذه الليلة زيارة الأهل والأقارب وصلة الأرحام.

- يستحب الإكثار من الاستغفار والتوبة في هذه الليلة.

- كما يستحب الدعاء للأهل والأصدقاء في هذه الليلة، حيث يعتبر الدعاء وسيلة للتعبير عن المحبة والوفاء وزيادة قوة العلاقات بين الناس.

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