دعاء الرزق بالذرية في اليوم السابع من رمضان 2025

دعاء الرزق بالذرية الصالحة، من المعلوم أن الذرية الصالحة من أعظم النعم التي ينعمها على الإنسان، فالذرية الصالحة، هي بهجة البيت، وقرة العين للإنسان في حياته وامتداد وخلف له بعد مماته، ولكنه سبحانه قد يبتلى - بعض عباده المؤمنين بتأخر الإنجاب أو الحرمان من هذه النعمة لحكمة لا يعلمها إلا هو - سبحانه-، من أجل سماع ثنائهم عليه وذكره والتذلل والخضوع بين يديه من اجل الدعاء بالرزق بالذرية الصالحة وعلي الإنسان ألا ييأس من رحمة ربه طالما رغب في أن يمن الله - تعالى- عليه بهذه النعمة، الذرية الصالحة فيأخذ بالأسباب ويسعى وراءها كما أمرنا الشرع الحنيف، وأن يحرص على دعاء الرزق بالذرية الصالحة وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الرزق بالذرية الصالحة في اليوم السابع من رمضان 2025.

دعاء الهم والحزن

-ما أصاب عَبْدًا من هَمٌّ ولا حُزْنٌ فقال: اللَّهمَّ إنِّي عَبْدُك، ابْنُ عَبْدِك، ابْنُ أَمَتِك، ناصِيَتي بيَدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُك، عَدْلٌ فيَّ قَضاؤكَ، أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لك، سمَّيْتَ به نفْسَك، أو أنْزَلْتَه في كِتابِك، أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خلْقِك، أو اسْتَأْثَرْتَ به في عِلْمِ الغَيبِ عِندَك؛ أنْ تَجعَلَ القُرآنَ العظيمَ رَبيعَ قَلْبي، ونُورَ صَدْري، وجَلاءَ حُزْنِي، وذَهابَ هَمِّي.

-يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِكِ أستغيثُ، أصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، ولا تكِلْنِي إلى نفسِي طرْفةَ عيْنٍ.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

-اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ.

-لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ.

دعاء الرزق بالذرية الصالحة

“ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين”.

“ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء”“ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا”

“اللهم بشرني بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيى.. يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوةارزقني الذرية الصالحة المعافاة”.



“يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون.. اللهم ارزقني الذرية الصالحة التي تقر بهما العيون”.



“يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل، اللهم فرّحني بخبر حملي يارب ياكريم”.

“يارب.. يا من ترزق بلا حساب لأن خزائنك مليء بالخيرات.. ربي ارزقني الذرية الطيبة المباركة كما رزقت عبدك زكريا”.



“اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعينني في ديني ودنياي من بنين وبنات".



“اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بهاواليقين الذي يريح القلوب،

ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين”.

دعاء الحمل



برغم أنه لم ترد في السنة النبوية أدعية خاصة بالحمل إلا أن يجب علي المرء الإلحاح في الدعاء إلي الله لنيل ما يتمناه امرء ويبتغيه وعليه ألا ييأس ولايقنط من رحمة الله



- ربي أسالك يا وهاب يا رزاق، أن ترزقني ذرية صالحة، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، لا تذرني فردًا يا الله فأنت وحدك خير الوارثين، وأسألك يا الله أن لا تحرمني الذرية الصالحة الطيبة، فأنت سامع الرجاء ومجيب الدعاء.



- أدعوك يا الله بعظيم أسمائك الحسنى، أن تعلمني ما لم أعلمه، وأن تغفر لي وأن تعفو عني وترحمني، وأن تهبني وترزقني ذرية صالحة تقر بها عيني.



اللهم يا من رزقت مريم عبدك عيسى ولم يمسسها بشر أسألك بحق مريم وبحق اسمك الاعظم أن ترزقني توأما وذرية بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين.

اللهم انك قلت (ادعونى استجب لكم) وانك لا تخلف الميعاد وانى اسألك ان لا تحرمنى من الذرية الصالحة يارب لا تذرنى فردًا وانت خير الوارثين ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء

اللهم إني أسألك بإيماني بك وتصديقي برسلك،،

-رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.



-اللهم أسألك بقدرتك اللي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمنّ عليّ بالذرية الصالحة، وأن تفرحني بالإنجاب يا أرحم من سُئل، وأكرم من أجاب.

اللهم يا فعّالًا لما تريد، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك، اللهم أسالك الذرية الصالحة الطيبة.

-اللهم ارزقني بهم واكتبهم عندك من السعداء في الدارين، يا رب العالمين.

دعاء الرزق بالذرية في اليوم السابع من رمضان 2025

دعاء الرزق بمولود ذكر

“اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ”“اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين”.

“رب هب لي من لدنك وليًا يرثني ويرثُ من آل يعقوب واجعله ربِ رضيًا”.

“اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير”.“يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُراموبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح”.



“اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي ونفّس كربتي وفرج همي وأزل ضيقي وعوض صبري،وقرّ عيني بطفلًا صالحًا معافى ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعله خيرًا لي ومن البارّين بي ومن المستغفرين لي عند مماتي واجعله من الصالحين ومن حفظة كتابك الكريم من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين”.



“يارب يا سميع يا مجيب حقق لي أملي وارزقني مولودا ذكرا كما رزقت زكريا، يارب هب لي هبة مباركة من عندك… قد لا أكون أهلًا لهذه الهدية، ولكنك أهلًا لهذا العطاء يا سميع يا مجيب”.



“اللهم إني أسألك يا عظيم يا ودود أن توافق دعوتي ساعة استجابتك للدعاء.. اللهم فرّج همي وأسعد قلبي ويسر لي أمري اللهم ارزقني مولودا ذكرا تقر به عيني وتشد به أزري وتجعله الوارث مني يا رحيم عاجلًا غير آجلًا..”.

-إلهي يا فعال لما تريد، يا معطي يا كريم، يا مجيب دعوة المضطر، يا ذا العرش العظيم، أسألك يا الله أن ترزقني الذرية الصالحة، وأن تقر عيني بالحمل في هذه الأيام المباركة. ربي يا حليم يا كريم، يا ذا العرش العظيم، لا إله أنت، يا خالق السموات والأرض.

اللهم ارزقني ولدًا صالحًا، اللهم ارزقني ولدًا تقر به عيني.

-اللهم بكرمك وقدرتك حقق مطلبي وما ذلك عليك بعزيز.



-اللهمّ إنّي أسألك أن تتمَّ علي نعمتك، وتجبرَ خاطري، وتكرمني بتحقيق أمنيّتي، وتهبني من رحمتك أولادًا من الذكور صالحين.



اللهم يا من تسمع صوتي وكلامي، وتعلم بحالي، أجب دعوتي، يا أرحم الراحمين.



اللهم ليس لي غيرك ربٌّ أدعوه، ولا إلهٌ غيرك أرجوه، فأدعوك بأسمائك الحسنى كلّها، وصفاتك العلى، وباسمك الأعظم الذي إذا دُعيتَ به أجبت، والذي إذا سُئلتَ به أعطيت، أن تتفضّل عليَّ برحمةٍ من عندك، وتُقدِّر لي في القريب العاجل، رزق الحمل بتوأمين ذكور، وأكون أمًّا صالحةً لهما، كما تحبّ وترضى، يا أرحم الراحمين.



دعاء لحفظ الجنين وتثبيته



لم يرد في الشرع الحنيف ولا السنة النبوية أدعية لحفظ الجنبن وتثبيته لكن هناك العديد من الأدعية المستحب قولها لكل أم تدعوا لحفظ الجنين، ومنها:



اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، زخرًا للإسلام والمسلمين.



- اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّة، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافي كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين.

اللهم اني اسألك انت يارزاق يارزاق يارزاق ياوهاب ياوهاب ياوهاب وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين

دعاء لحفظ الجنين التوأم

اللهم يا من رزقت مريم عبدك عيسى ولم يمسسها بشر أسألك بحق مريم وبحق اسمك الاعظم أن ترزقني توأما وذرية بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين.





- اللهم إني أسألك بإيماني بك وتصديقي برسلك،، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى،، رب هب لى من لدنك توأما.. رب هب لي من الصالحين.. رب هب لي توأما.. رب لا تذرنى فردا وأنت خير الوارثين.. رب ذرية نرزق برها.





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