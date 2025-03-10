دعاء الحمل والولادة من الأدعية التي لا غني عنها. وبرغم أنه لا يوجد نص قرآني ولا حديث نبوي خاص بدعاء الحمل والولادة إلاوان البعض استحسن دعاء الحمل والولادة لأنه ذكر لله تعالي والذكر مطلوب في كل وقت وفيما يلي نستعرض معكم دعاء الحمل والولادة في اليوم الحادي عشر من رمضان2025 فالي التفاصيل



دعاء الحمل والولادة في اليوم الحادي عشر من رمضان 2025

دعاء لقضاء الحوائج

1-اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

2-لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"

3- سيِّدُ الاستغفارِ: « اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».



4-اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك.

5- «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

دعاء الحمل والولادة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

- اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

- اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والاكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة.

- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.



- ربِ لا تذرني فردًا أنت خير الوارثين.-لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

- لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.

- ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة.

- اللهم إنك قلت (ادعونى أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد وإنى أسألك ألا تحرمنى من الذرية الصالحة يارب لا تذرنى فردًا وأنت خير الوارثين.

دعاء الحمل والولادة في اليوم الحادي عشر من رمضان 2025

دعاء الحمل بولد:

1- اللهم هب لي من لدنك وليًا، وإجعله من الصالحين.

2- اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

3- يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

4- اللهم بشرني بالذرية الصالحة گما بشرت زكريا بيحيى يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

5- ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

6- ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.



7- يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب.

8- اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.

9- اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني ودنياي من بنين وبنات.

10- يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل اللهم فرحني بخبر حملي يارب ياكريم يارب عوضني.



دعاء الرزق بالبنين والبنات:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

- اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

- اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والاكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة.

- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.



- ربِ لا تذرني فردًا أنت خير الوارثين.-لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

- لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.- ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.-اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسى تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها.

- اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يارب أسألك الذرية الصالحة.

- يارب أسألك الذرية الصالحة يارب أسألك الذرية الصالحة.- اللهم إنك قلت (ادعونى أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد وإنى أسألك ألا تحرمنى من الذرية الصالحة يارب لا تذرنى فردًا وأنت خير الوارثين.





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