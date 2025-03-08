دعاء تيسير الزواج من الأدعية المهمة للشباب الراغبين في الزواج فتيانا وفتيات فجميعنا يعلم أن تيسير الزواج في الوقت الحالي بات من الأمور الصعبة خاصة مع المغالاة في المهور وارتفاع نفقات الزواج وتكاليفه لذا فإن دعاء تيسير الزواج إلى جانب القيام بما علي الطرفين فتاة وفت فعله من اللحوء إلي الله والاستعانة به مع الأخذ بالاسباب بات من الأشياء المطلوبة شرعاء فالدعاء إلى الله بتيسير الزواج والطلب منه سبحانه وتعالى أن يجمعنا بشريك نقر له عينا ونسكن له روحا، بات من مباحات بل وضرورات هذا الزمان وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء تيسير الزواج في اليوم الثامن من رمضان 2025.فالي التفاصيل

دعاء قضاء الحاجة

أفضل دعاء عن رسول الله لقضاء الحاجات: "اللَّهُمَّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيها من تشاء وتمنع منها من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك" رواه أنس بن مالك وأخرجه الطبراني

"لا إلهَ إلَّا أنت سبحانَك إنِّي كنتُ من الظَّالمين" دعاء ذي النون سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت قال النبي صلى الله عليه وسلّم عن هذا الدعاء الذي تلاه يونس عليه السلام: "دعوةُ ذي النُّونِ إذ دعاه وهو في بطنِ الحوتِ لا إلهَ إلَّا أنت سبحانَك إنِّي كنتُ من الظَّالمين فإنَّه لم يدْعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شيءٍ قطُّ إلَّا استجاب اللهُ له". رواه سعد الدين بن أبي وقاص وأخرجه الترمذي في الصحيح.

دعاء تيسير الزواج في اليوم الثامن مر رمضان 2025

أفضل دعاء للزواج بسرعة

اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من بواري وتأخِّر نصيبي وتأجيل لقائي بنصيبي، اللَّهُمَّ إني أسألك يا مجيب السائل يا قريب أن ترزقني بمن أريد، يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الرحمين، اجمعني بشريك حياتي عمَّا قريب، وقرّ عيني بالحلال وأذهبني عن الحرام يا أكرم الأكرمين.

اللَّهُمَّ عجل لقائي بمن أريد ويسّر لي أمر بالزواج منه، اللَّهُمَّ ارزقني الصبر والفرج القريب لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلّا بك.

اللَّهُمَّ زدني قربًا إليك، ومن أحب العباد لك، اللَّهُمَّ اجعلني من الصّابرين، اللَّهُمَّ اجعلني من الشّاكرين، اللَّهُمَّ يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين، يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللَّهُمَّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّحمين.

"اللَّهُمَّ اكْفِني بحلالِك عن حرامِك، وأغْنِني بفَضْلِك عمَّن سِواك" وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلّم رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وورد في صحيح الترمذي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء يفرج كربة الدين لو كانت بمثقال جبل وفيه رجاء من الله بالرزق الحلال والبعد عن الحرام.

اللَّهُمَّ زوّجني بفلان فهو رجلًا صالحًا تقرّ به عيني، وتقرّ بي عينه، يا ذا الجلال والإكرام.

أفضل دعاء لإيجاد الزوج المناسب:

اللَّهُمَّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللَّهُمَّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللَّهُمَّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.

اللَّهُمَّ إنّي أريد أن أتزوّج من فلان فقدّره لي، وأجعله حافظًا لي في نفسي ومالي، وارضني به في معاشي، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

اللَّهُمَّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير.

اللَّهُمَّ اغفر ذنبي وحصن فرجي، وطهّر قلبي، اللَّهُمَّ ارزقني بالزّوج الذي هو خير لي وأنا خيرٌ له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله،

اللَّهُمَّ إنّي أعوذ بك من بواري وتأخّر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به.

اللَّهُمَّ إنّي أسألك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، اللَّهُمَّ ارزقني بالزّوج من فلان، إنك مجيب الدعوات.

دعاء الزواج بالشخص الأنسب

اللَّهُمَّ إنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب والقادر، اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أنّ في فلانة/فلان خيرًا لي، فزوّجني إياه وقدره لي، وإن كان في غيره خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فقدره لي.

دعاء الرزق بالزوجة الصالحة:

اللَّهُمَّ ارزقني الزّوجة الصّالحة التي إن أمرتها أطاعتني، وإن نظرت إليها سرّتني، وإن أقسمت عليها أبرتني، وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

دعاء لمحبة وصون الشريك أو الشريكة:

اللَّهُمَّ إنه ليس في السماوات دورات، ولا في الأرض غمرات، ولا في الشجر ورقات، ولا في الأجسام حركات، ولا في العيون لحظات، ولا في النفوس خطرات، ولا في البحار قطرات، إلا وهي بك عارفات، ولك مشاهدات وعليك دالات، وبك والهات وفي ملكك متحيرات، فبالقدرة التي سخرت بها أهل السماوات والأرض، سخر لي قلب زوجي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

اللَّهُمَّ يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين، يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللَّهُمَّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

دعاء تيسير الزواج في اليوم الثامن مر رمضان 2025

دعاء تيسير الزواج بسرعة للعزباء

اللهم أكرمني بزواجي من فلان لتقر به عيني وتسكن إليه روحي، عاجلا غير آجل يا رب.

اللَّهُمَّ إنّي أريد أن أتزوّج من فلان فقدره لي نصيبًا يبكيني من شدة الفرح ويغنيني عن الحرام، وارزقني به زوجا صالحا يخافك ويراعيك في نفسي ويحفظ مودتي ويحبني حبا جما.

اللَّهُمَّ يا سميع يا مجيب، يا رحمن يا رحيم، يا قريب، رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك، واجعل من فلان زوجًا لي يكون لنفسي طمأنينة وسكن.

اللَّهُمَّ يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين، يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللَّهُمَّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد.

اللَّهُمَّ لا حول ولا قوة إلا بك يا حنان يا منان يا رزاق، أني أرغب بفلان زوجًا لي بما حللت فأجعله من نصيبي، يا الله يا قادر يا كريم، أكرمني بمرادي هذا، فأكون لك من الشاكرين

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