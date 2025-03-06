دعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

الدعاء لفلسطين وأهل غزة، الدعاء من أعظم الأسباب التي ينصر الله بها المؤمنين على عدوهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ) رواه البخاري (2896)، ولفظ النسائي (3178): (إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا: بِدَعْوَتِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، وَإِخْلَاصِهِمْ) وصححه الألباني في صحيح النسائي وإخوتنا في فلسطين يتعرضون لمحن كبيرة من موت ودمار وهدم وتخريب، لذلك فإن الدعاء لفلسطين وأهل غزة من أوجب الواجبات علي المسلمين فكلنا يعلم أن هذا الأمر هو أضعف الإيمان، والدعاء لفلسطين وأهل غزة قد يكون سببا في النصر حيث نعلم جميعا أن الدعاء سلاح ماض منذ فجر الإسلام وكثيرا ما انتصرت الشعوب بفضل الصالحين من الأولياء، وأن الدعاء لفلسطين وأهل غزة من الأشياء الضرورية هذه الأيام لما يتعرضون له من محن ونكبات، وفي هذا الإطار نستعرض معكم الدعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من شهر رمضان.

الدعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

الدعاء لفلسطين وأهل غزة

اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شىء وأنت على كل شىء قدير.

اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا فى فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا.

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عونًا لإخواننا فى فلسطين.

اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم.

اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها ورجالها ونساءها وأطفالها فاحفظهم وكن لهم عونا ومعينا.

اللهم من أراد بها أو بأهلها السوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين.

اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك فى إيمانهم وصبرهم.

اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين.

دعاء لفلسطين الحبيبة

اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها وأرضها وسماءها، ورجالها ونساءها وأطفالها، اللهم فاحفظها من كل شر وسوء يا من لا تضيع عنده الودائع.

اللهم احم الأقصى يا أرحم الراحمين، اللهم مكِّنَّا في الأرض كما مَكَّنْت الذين من قبلنا.

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم.

اللهم اشفِ جرحاهم وأطلق أسر أسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين.

اللهمَّ يا رحيم ارحم أهل غزّة ونجّهم من أعدائهم، كما نجّيت نبيك إبراهيم من نار النمرود.

الدعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

دعاء للمسجد الأقصى

اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلًا، اللهم انصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك.

اللهمَّ اجعل الأقصى محررًا من الاحتلال واجمع أهله تحت راية الإسلام والعدل بحق ليلة الجمعة المباركة.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القُدس وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عونًا لإخواننا في فلسطين.

اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

الدعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

دعاء لشهداء ومصابي فلسطين والقدس

اللهم انصرهم إخوتنا في فلسطين، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك، اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم، اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى، يا رب يا الله.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين. اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردًا وسلامًا يا أرحم الرّاحمين.

اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل، حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم.

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين، وأيدهم بقوتك وعزتك وجبروتك. اللهم بارك جهاد المجاهدين في فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.

اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل فلسطين.



اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين.

دعاء لأطفال فلسطين

اللهم احفظ أرواحهم وأبناءهم وردهم إلى ديارهم مردًا كريمًا آمنًا.

اللهم إنا نسألك الحماية لأهلنا وأحبابنا فى قطاع غزة الحبيبة

اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى التى قد أنزلتها فى كتابك الكريم أن تحفظ أهل غزة بعينك التى لا تنام، وأن ترحم قلة حيلتهم وضعفهم.

اللهم سلم غزة وأهلها واحفظها بعينك التى لا تنام وبركنك الذى لا يضام وبقوتك التى لا تُغلب.

اللهم يا كريم أسألك أن تحفظ الأهل فى قطاع غزّة، وأن تشدّ على أياديهم وقُلوبهم، لا تحمّلهم ما لا طاقة لهم به، واجعل الغلبة لهم على من ظلمهم يا رب.

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