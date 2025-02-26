الأربعاء 26 فبراير 2025
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صحة ومرأة

هل تناول الموز يؤدي إلى السعال؟

هل الموز يسبب السعال
هل الموز يسبب السعال

هل يسبب الموز السعال؟ الموز فاكهة محبوبة في جميع أنحاء العالم، ومليئة بالعناصر الغذائية ويعتقد الكثيرين من الأشخاص أن تناول الموز يمكن أن يؤدي إلى السعال أو نزلات البرد ولكن الحقيقة لا يوجد دليل علمي يدعم هذا الادعاء. 

لا يوجد دليل علمي بأن الموز يسبب السعال

 

يوضح هريشيكيش شيندي، استشاري التغذية إنه لا يوجد دليل علمي بأن الموز يسبب السعال ويحتوي الموز على فيتامينات ومعادن تعزز المناعة بحسب Onlymyhealth.

وترجع أسباب هذا الاعتقاد أن الموز له ملمس ناعم وطري، مما قد يدفع الناس إلى ربطه بالبلغم أو تهيج الحلق لكن لا يوجد بحث يربط الموز بقضايا الجهاز التنفسي". 

ويؤكد أن الموز آمن للأكل حتى أثناء السعال أو البرد. 

فوائد تناول الموز

يسلط شيندي الضوء على القيمة الغذائية المذهلة للموز: "الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف وفيتامين ب6 - وهي كلها ضرورية للطاقة والهضم وصحة المناعة". 

وتشمل فوائد الموز:

البوتاسيوم: يدعم وظائف القلب وصحة العضلات.

فيتامين ب6: يعزز صحة الدماغ والمناعة.

المغنيسيوم: يقلل من التعب ويساعد على النوم.


بحثت دراسة في مجلة علوم التغذية في تأثير تناول الموز على وظائف المناعة، ووجد الباحثون أن فيتامين ب6 الموجود في الموز يساعد في إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى. 

وأظهر المشاركون الذين تناولوا موزة واحدة يوميًا لمدة ستة أسابيع زيادة بنسبة 15% في نشاط الخلايا المناعية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

 

 وتثبت هذه الدراسة أن الموز يقوي المناعة - فهو لا يسبب السعال. 

ويمكن تناول الموز بعدة طرق منها:

تناوله مع البروتين: أضف زبدة الفول السوداني أو الزبادي لموازنة امتصاص السكر.

استخدمه في العصائر: امزجه مع السبانخ والشوفان والحليب للحصول على مشروب غني بالعناصر الغذائية.

جمّده للحلويات: استبدل الآيس كريم بشرائح الموز المجمدة.

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وأكد استشاري التغذية  إن الادعاء بأن الموز يسبب السعال هو أسطورة ليس لها أي أساس علمي وكما يوضح هريشيكيش شيندي، فإن الموز غذاء خارق غني بالعناصر الغذائية يدعم المناعة والطاقة والصحة العامة،وفي حين أن الحساسية الفردية أو الحالات الصحية قد تتطلب الحذر، يمكن لمعظم الناس الاستمتاع بالموز دون قلق. 

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