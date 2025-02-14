طريقة عمل الزبادي في البيت، أوفر وألذ

طريقة عمل الزبادي، في البيت، من الأصناف التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، قياسا بشراءه جاهز، فالزبادي من الاطعمة التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، وعمله في البيت موفر بشكل كبير.





ولذلك تحاول الكثير من ستات البيوت أن تجيد طريقة عمل الزبادي في البيت، لأن إجادة واتقان طريقة عمل الزبادي؛ سيوفر في الميزانية، خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار منتجات الالبان.

ولأن الأطباء دائمًا يؤكدون على فوائد تناول الزبادي للمعدة، سيكون عمله في البيت افضل للمعدة، وللجيب أيضًا.

ولكل من تبحث عن طريقة عمل الزبادي في البيت، نستعرض من خلال السطور التالية، طريقة عمل الزبادي في البيت وبنتائج مضمونة وقوام كريمي متماسك، كما يمكن إضافة الفواكه له لتجديد الطعم.



تعتمد طريقة عمل الزبادي في البيت على ضرورة توفير وسط دافئ لمدة تصل من 6 إلى 8 ساعات حتى يمكن للخميرة أن تعمل في اللبن الحليب، وتحوله إلى لبن زبادي.

وللحصول على طعم كريمي غير لاذع لابد من وضع الزبادي في الثلاجة فور خروجه من المكان الدافئ والذي يفضل أن يكون الفرن بعد تسخينه لفترة كافية ثم إغلاق الشعلة.

مكونات عمل الزبادي

كوب زبادي

لتر لبن حليب دافيء

طريقة الزبادي

طريقة عمل الزبادي في البيت

يخفق كوب الزبادي جيدا، حتى يصبح قوامي كريمي، ويكون خاليا من أي تكتلات أو حبيبات.

يضاف الزبادي المخفوق إلى لتر اللبن الحليب بالتدريج، مع الخفق جيدا، بالمضرب اليدوي أو الكهربي، حتى نضع كوب الزبادي بأكمله في لتر اللبن الحليب.

نصب اللبن الحليب في اكواب، ونغطيها، ثم نضعها في صينية ممتلئة لمنتصفها بالماء الدافيء.

يفضل أن نلف الصينية واللبن الزبادي بفوطة، ثم نضعه في الفرن الذي تم تسخينه مسبقا، ثم يتم غلق شعلة الفرن، أو في مكان دافيء.

نفتح على الزبادي بعد مرور ما لا يقل عن 6 ساعات، ولا يزي دعن 8 ساعات.

نضع الزبادي في الثلاجة فور خروجه من المكان الدافيء.

طريقة عمل اللبن الرايب، أوفر من الجاهز وصحي

اللبن الرايب

طريقة عمل اللبن الرايب، من الطرق سهلة التنفيذ، ويعد اللبن الرايب من أصناف منتجات الالبان الذي له الكثير من الفوائد الصحية، ولكن سعر اللبن الرايب ارتفع بشكل كبير، مثله مثل جميع منتجات الألبان.

ولذلك تحاول الكثير من الستات إجادة طريقة عمل اللبن الرايب؛ بنفسها في البيت، بدلا من البحث عنه في المحلات، خاصة أنه يشتهر بأنه الحل الأمثل والأسرع لمشاكل المعدة؛ مثل حرقة المعدة والحموضة واضطرابات الجهاز الهضمي، والانتفاخ، وغيرها من المشاكل الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي والمعدة.



وأكدت الشيف ريمو خبيرة الطهي، أن "اللبن الرايب" هو الحل السحري للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي التي تصيب الكثيرين؛ فهو يريح المعدة والقولون، كما أنه طارد للغازات، ومدر للبول، ويقضي على الحصوات في المثانة والكلى، إلى جانب أنه غني بفيتامين "أ"، ومجموعة فيتامين "ب" المركب، وفيتامين "ج".

وتقدم الشيف ريمو طريقة عمل اللبن الرايب في البيت، حتى تضمني جودته، وتوفري في الميزانية.

مقادير عمل اللبن الرايب

كيلو لبن حليب

علبة لبن زبادي "يمكنك عملها أيضا في البيت"

ربع ملعقة ملح

طريقة عمل اللبن الرايب الاحترافي:

يغلى اللبن ويترك حتى يصبح دافئا ثم يذاب به الملح ويقلب جيدا.

نضيف الزبادي ويقلب جيدا مرة أخرى، ثم يترك فى مكان دافىء لمدة 6 ساعات.

بعد ذلك يضرب فى الخلاط، ويحفظ فى زجاجات من الزجاج في الثلاجة لحين الاستعمال.

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