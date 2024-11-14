طريقة عمل الزبادي في البيت، مضمون وبأقل التكاليف

طريقة عمل الزبادي في البيت، الزبادي من منتجات الألبان الشهيرة التي لها شعبية واسعة على مستوى العالم لمذاقها المميز حيث يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الزبادي في البيت، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص العديد من ربات البيوت على تحضير الزبادي في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة لضمان سلامة أفراد الأسرة وللتوفير في الميزانية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الزبادي في البيت.

مكونات عمل الزبادي:

1 لتر من الحليب (يفضل كامل الدسم للحصول على زبادي كريمي)

2-3 ملاعق كبيرة من الزبادي الجاهز (يتم استخدامه كمصدر للبكتيريا الحية)

1 ملعقة صغيرة من السكر (اختياري)

طريقة عمل الزبادي، فيتو

طريقة عمل الزبادي فى البيت:

ضعي الحليب في وعاء على النار وارفعيه ليغلي، مع التحريك المستمر حتى لا يلتصق الحليب في قاع الوعاء.

بمجرد أن يبدأ الحليب في الغليان، اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق، ثم ارفعيه عن النار.

اتركي الحليب ليبرد حتى يصبح دافئا (حوالي 40-45 درجة مئوية).

يمكنك التحقق من درجة حرارته بوضع إصبعك في الحليب.

يجب أن تشعري بحرارة معتدلة ولا تحترق.

في وعاء صغير، ضعي 2-3 ملاعق من الزبادي الجاهز وأضيفي إليها قليلًا من الحليب الدافئ وامزجي جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضيفي الخليط إلى باقي الحليب الدافئ مع التحريك بلطف.

غطي الوعاء بغطاء محكم، ثم قومى بتغطية الوعاء بمنشفة دافئة أو ضعى الوعاء في مكان دافئ (مثل فرن مغلق أو مكان قريب من مصدر حرارة) لمدة 6-8 ساعات.

يمكن ضبط الوقت وفقًا لدرجة تماسك الزبادي.

كلما تركتيه لفترة أطول، كان الزبادي أكثر كثافة.

بعد أن يصبح الزبادي متماسكًا، ضعيه في الثلاجة لمدة 2-3 ساعات لتبريده تماما.

إذا أردت زبادي أقل كثافة، يمكنك تقليل مدة التخمير.

يمكن إضافة نكهات للزبادي مثل الفواكه أو العسل بعد التبريد حسب الذوق.

تأكدى من استخدام زبادي يحتوي على بكتيريا حية (مكتوب عليها "بروبيوتيك") لنجاح عملية التخمير.

بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك الحصول على زبادي صحي وطازج في منزلك.



فوائد الزبادي

والزبادي من منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والبروتين والبكتيريا النافعة وفيتامين د، وبالتالي يعتبر غذاء مهم لصحة الكبار والصغار حيث يقوى المناعة ويقوى العظام وينظم عملية الهضم ويعزز صحة القلب، لذا يجب المواظبة على تناوله، حفاظا على الصحة.