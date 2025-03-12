اجتماع وزراء دفاع 5 دول أوروبية لمناقشة توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا (صور)

عقد اليوم، وزراء دفاع 5 دول أوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا في العاصمة الفرنسية "باريس"، اجتماعا لمناقشة توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

اجتماع وزراء دفاع 5 دول أوروبية لدعم أوكرانيا

وتعهد وزراء دفاع الدول الأوروبية الخمسة، بـ"اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الدفاع الأوروبي"، و"توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا"، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

اجتماع وزراء دفاع الدول الأوروبية، فيتو

من جهته قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء دفاع أوروبا: "في الوقت الحالي، هناك قرابة 15 دولة مهتمة بمناقشة هيكل أمني جديد لأوكرانيا"، فيما اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن مقترح وقف إطلاق النار لمدته 30 يومًا "خطوة صحيحة، لكننا بحاجة إلى سلام طويل المدى".

وزير الدفاع الفرنسي يطالب بشراء معدات دفاعية لأوروبا

وأعرب وزير الدفاع الفرنسي، عن رغبة أوروبا بـ"شراء المزيد من المعدات الدفاعية، والقيام بذلك بشكل مشترك"، مشددًا على "الحاجة الماسة إلى توحيد إجراءات اعتماد المعدات العسكرية في أوروبا".

The UK is working as close as ever with our European allies to boost collective security and secure a just and lasting peace for Ukraine. 🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇵🇱 pic.twitter.com/1cKFCSRtwN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 12, 2025

فيما دعا وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، لحضور اجتماع تمهيدي لمناقشة المساعدات المقدمة إلى كييف، قبل عقد اجتماع آخر ركز على بناء القدرات الدفاعية الأوروبية، وفق وكالة "رويترز".

أيضا أعلنت وزارة الدفاع البريطانية على منصة "إكس"، إن بريطانيا "تعمل بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى مع حلفائها الأوروبيين لتعزيز الأمن الجماعي، وضمان السلام العادل والدائم في أوكرانيا".

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