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خارج الحدود

وزير الدفاع الفرنسي: تلقينا 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، مساء اليوم الثلاثاء، تلقي 300 شكوى منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان، مضيفا: لكن اتفاق وقف النار صامد.

اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وتابع وزير الدفاع الفرنسي: "وقف النار في لبنان يؤتي ثماره ولا نزال بمنتصف الطريق.. ونتواصل مع الشركاء لتثبيت وقف النار في جنوبي لبنان".

 

وأضاف وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو: يجب الحفاظ على وقف النار في جنوبي لبنان.

 

 ويقوم وزير الدفاع الفرنسي منذ الاثنين بزيارة مشتركة إلى لبنان مع زميله وزير الخارجية جان نويل بارو.

 

فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده نفذت عملية قصف جوي، ضد معسكر للتدريب تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.

وقال أولاند في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن هذه العملية تأتي في إطار القرار الذي اتخذه في السابع من سبتمبر الجاري بإرسال بعض الطلعات الجوية الاستخباراتية من أجل تحديد الأهداف لحماية فرنسا ومنع وقوع الهجمات الإرهابية والعمل في إطار الدفاع عن النفس.

ولفت إلى أن القوات الفرنسية حققت هدفها وتم تدمير المعسكر بالكامل.. وأشار إلى أنه تم استخدام ست طائرات في هذه العملية منها خمس طائرات من طراز رافال وتم التأكد من عدم وقوع ضحايا بين المدنيين نتيجة تنفيذ العملية.. كاشفا عن أن المزيد من تلك العمليات قد ينفذ خلال الأسابيع المقبلة إذا استدعت الضرورة.

وأكد أن الهدف تحديد مراكز التدريب أو الأماكن التي تمكن تنظيم " داعش " الإرهابي من تهديد أمن فرنسا أو القيام بعمليات إرهابية، منوها إلى أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف السورية دون إقصاء أي طرف لمحاولة التوصل إلى حل سياسي للصراع.

وقال إن مستقبل سوريا لا يمكن أن يكون مع بشار الأسد، مشددا على ضرورة السعي للتوصل إلى الحل السياسي مع حماية المصالح من خلال تنفيذ العمليات العسكرية محددة الهدف.

 

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