زيلينسكي: يمكن تحقيق سلام عادل ودائم فى أوكرانيا تحت قيادة أمريكا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه يمكن تحقيق سلام عادل ودائم تحت قيادة أمريكا وبالتعاون مع أوروبا، وذلك قبل المحادثات المزمعة في السعودية مع مسؤولين أمريكيين.

زيلينسكي السلام العادل يتطلب مواقف قوية

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "يتطلب تحقيق سلام عادل ودائم مواقف قوية على الخطوط الأمامية ودبلوماسية فعالة. بقيادة الولايات المتحدة، وبالتعاون مع أوروبا بأسرها، يمكن تحقيق هذا الهدف، فالسلام هو غايتنا المشتركة".

وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوروبا اتخذت في الآونة الأخيرة عشرات القرارات لتكثيف دعمها لأوكرانيا، منها حزم دفاعية جديدة وضخ استثمارات في صناعة الدفاع.

وتابع: "نحن نقدر جميع شركائنا الذين يعملون إلى جانب أوكرانيا يوميًا، ليقترب السلام من شعبنا خطوة بعد أخرى".

وزير الخارجية الأمريكى يزرو السعودية

واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي، في جدة اليوم، وزير الخارجية الأمريكى، ماركو روبيو، فى أطا زيارته إلى السعودية لأجل حضور المحادثات الروسية – الأوكرانية.

ومن المقرر أن يتلقى وزير الخارجية الأمريكى، ماركو روبيو، مع نظرائه الأوكرانيين بغرض "تعزيز المضي نحو هدف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ماركو روبيو: "أتمنى أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيد"، وأعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله بالاجتماع، إذ قال: "ممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر"، كاشفا أن المباحثات في جدة، ستركز على بحث سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

ترامب يرجح التوصل لنتائج مثمرة بشأن محادثات جدة

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، رجح إمكانية وصول الولايات المتحدة إلى نتائج مثمرة بشأن المحادثات المقرر عقدها في مدينة جدة في السعودية مع الأوكرانيين، إذ قال: أعتقد أننا سنتوصل لنتائج جيدة فيما يتعلق بالمباحثات.

ومنذ اندلاع أزمة الأوكرانية، لعبت السعودية دورًا محوريًا في محاولة التوصل إلى حلول سلمية، إذ أجرى ولي العهد في وقت سابق اتصالات مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، معربًا عن استعداد السعودية للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى سلام دائم.

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