عصام كامل في ضيافة "ببركة دعاهم" السبت المقبل

تستضيف سهرة ببركة دعاهم، الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة ڤيتو، الذي يتحدث عن دعوات والدته السيدة المصرية البسيطة صاحبة الفطرة التي قامت بتربية أبنائها الخمسة بعد وفاة والده وهي في ريعان شبابها، وكيف يقدمها كنموذج للمرأة المصرية ونحن في أجواء الاحتفال بيوم المرأة المصرية من خلال ما كانت ترويه له عن هذه الذكريات الجميلة مع والده الراحل الذي كان يتعامل معها بمنتهى الرقي والاحترام والمودة.

كما يتحدث عن ذكرياته مع والده الذي كان يتوقع له شخصية مسئولة منذ طفولته، وكيف كانت دعوات والدته ووالده حاضرة في كثير من مراحل النجاح أو المواقف الصعبة التي مرت في حياته الشخصية والعملية.

سهرة ببركة دعاهم تذاع السبت المقبل الساعة الحادية عشرة والربع مساءً على موجات إذاعة صوت العرب، من إعداد وتقديم د. منال العارف.

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