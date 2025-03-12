أطباء بلا حدود تطالب سلطات الاحتلال بوقف العقاب الجماعي للفلسطينيين

طالبت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العقاب الجماعي للفلسطينيين والكف عن استخدام المساعدات أداة للحرب.

أطباء بلا حدود تهاجم سلطات الاحتلال الإسرائيلي

وقالت أطباء بلا حدود: ندين بأشد العبارات الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة مما يحرم السكان من الخدمات الأساسية.

ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام بمسؤولياتها كقوة محتلة.

وأكدت أطباء بلا حدود أن استخدام إسرائيل الاحتياجات الإنسانية ورقة مساومة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48.515 شهيدا، و111.941 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع



وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية أنه "وصل مستشفيات قطاع غزة اليوم 12 شهيدا بينهم 5 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و7 شهداء جدد، إلى جانب 14 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

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