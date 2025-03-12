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ثقافة وفنون

رائعة "يوسف" للشعشاعي وختمة مجودة للمنشاوي، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

التلاوات اليوم، فيتو
التلاوات اليوم، فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، الموافق 12 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر "فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:17 (ص) للشيخ  أبو العينين شعيشع وما تيسر من سور القصص   10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة يوسف 30ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة النمل 15ق

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الشورى  10ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الروم   15ق

17: 11 (ص) تلاوة للشيخ  عبد العزيز على فرج  وما تيسر من سورة الفرقان  15ق

10: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة مريم  30ق

25: 13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأعراف 28 ق

17:21 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من سور الزمر/ القمر/ الرحمن  40 ق

18:17 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة النور   15ق

18:41 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ  محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة السجدة 15ق

20:49 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصار السور 15 ق

20:57( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورتى الطلاق/  التحريم  30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى فاطر/ البينة  45 ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الحج 44 ق

01:32 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة الرحمن 15 ق

01:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة إبراهيم  15ق

02:52 (بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى يونس/هود  29 ق

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