صندوق النقد: تنفيذ مصر للإصلاحات ضروري لتحقيق نمو مستدام وقوي

قال صندوق النقد الدولي إن مصر حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل أجواء إقليمية صعبة لكن التقدم في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متباينا.

وأضاف أن الموافقة على طلب مصر إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل في ضوء “الظروف الخارجية الصعبة”ـو تنفيذ الإصلاحات بشكل أكثر حزما سيكون ضروريا لضمان تحقيق نمو مستدام وقوي.

وأوضح أن الأولويات تشمل تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال.

وأعلن صندوق النقد الدولي، عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، على طلب الحكومة المصرية للحصول على ترتيب بموجب برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، مع إمكانية الوصول إلى 1.3 مليار دولار (مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر

كما وافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وقال الصندوق إن استكمال المراجعة يمكن الحكومة المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور، بحسب شبكة CNBC عربية.

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