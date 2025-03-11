رسميا، صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة رسميا عن صرف الشريحة الأخيرة من القرض لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

موافقة صندوق النقد على قرض مصر

وأوضح المجلس التنفيذي للصندوق، أنه وافق أيضا على طلب الحكومة المصرية بالحصول على ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار، بحسب شبكة CNBC عربية.

وقال الصندوق إن استكمال المراجعة يمكن السلطات المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 مع مصر، بحسب البيان.

وكان أحمد كجوك وزير المالية، أكد أمس الأحد، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق خلال اجتماعه الذي يقام حاليا على صرف شريحة القرض لمصر، والتي تأتي بقيمة 1.2 مليار دولار.

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