الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رسميا، صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

 أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة رسميا عن صرف الشريحة الأخيرة من القرض لـ مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

 

موافقة صندوق النقد على قرض مصر

 وأوضح المجلس التنفيذي للصندوق، أنه وافق أيضا على طلب الحكومة المصرية بالحصول على ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة مع إمكانية الوصول إلى حوالي 1.3 مليار دولار، بحسب شبكة CNBC عربية.

وقال الصندوق إن استكمال المراجعة يمكن السلطات المصرية من سحب حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور.

كما اختتم المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 مع مصر، بحسب البيان.

وكان أحمد كجوك وزير المالية، أكد أمس الأحد، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق خلال اجتماعه الذي يقام حاليا على صرف شريحة القرض لمصر، والتي تأتي بقيمة 1.2 مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النقد الدولي قرض مصر تسهيل الصلابة والاستدامة صندوق النقد الدولي وزير المالية

مواد متعلقة

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار

مصر على جدول تعزيز ثقة صندوق النقد الدولي غدا.. صرف 1.2 مليار دولار.. وارتياح دولى بشأن حزمة الإصلاحات في مصر

الأكثر قراءة

الأهلي يخوض مرانه على ملعب النادي بمدينة نصر بدلا من مواجهة الزمالك

مفاجأة، حافلة الأهلي تصل إلى فرع مدينة نصر بدلا من استاد القاهرة

بعد انسحابه من لقاء القمة، لقطات من مران الأهلي الجماعي على ملعب مدينة نصر

خالية تماما، لقطات من غرفة ملابس الأهلي بستاد القاهرة قبل القمة 130

بيان جديد لـ نادي الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة 130 أمام الأهلي

رسميا، صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

حقيقة إلغاء معسكر الأهلي ومغادره اللاعبين إلى منازلهم

منوعات

المزيد

الجزائر تخطط لاستيراد مليون رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 11/ 3/ 2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، عمار بن ياسر، ضحية "الفئة الباغية"

أسئلة الصائمين، ما هي أوقات إجابة الدعاء؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

دار الإفتاء توضح حكم الفطر للمسافر

المزيد
الجريدة الرسمية