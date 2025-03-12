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جثة طفلة في حاوية قمامة، قضية صلاة التراويح تثير الرعب بالمغرب

الشرطة المغربية،
الشرطة المغربية، فيتو

عثر، اليوم الثلاثاء، في منطقة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة فى المغرب، على جثة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، ملقاة في حاوية قمامة.

 

جثة طفلة في حاوية قمامة بالمغرب

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، أن الطفلة كانت قد اختفت ليلة أمس الاثنين أثناء أداء صلاة التراويح. وتم تداول صور الطفلة المفقودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم العثور عليها في وقت لاحق في حاوية نفايات كبيرة صباح اليوم.

 

موجة من الاستنكار والغضب

وقد أثار هذا الحادث الفاجع موجة من الاستنكار والغضب في صفوف سكان إقليم القنيطرة، التي طالبت بتعزيزات أمنية فورية في المنطقة، كما دعت إلى اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة كل من يقف وراء هذه الجريمة البشعة.

تستمر التحقيقات في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث وكشف هوية الجناة، في وقت ينتظر فيه الجميع تحرك السلطات المختصة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة المؤلمة.

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القنيطرة جثة طفلة في حاوية قمامة بالمغرب المغرب التراويح جثة طفلة

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