الأحد 22 سبتمبر 2024
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إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

المخدرات، فيتو
المخدرات، فيتو

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الإقليمي بمدينة آسفي المغربية وفرقة الشرطة القضائية عن إحباط عملية تهريب دولية لشحنة كبيرة من المخدرات.

وقالت السلطات إن قوات الأمن المغربية أحبطت تهريب 8 أطنان و112 كيلوجراما من مخدر الشيرا عبر الميناء البحري لمدينة آسفي.

                                                  

تهريب 8 أطنان و112 كيلوجراما من مخدر الشيرا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن أن هذه العملية الأمنية مكنت من ضبط هذه الشحنة من المخدرات المكونة من 199 رزمة معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

وأفادت بأن الشحنة كانت معبأة على متن شاحنة لنقل البضائع مرقمة بالمغرب جرى ضبطها مباشرة بعد دخولها إلى ميناء آسفي الأطلسي.

 

 

وأضاف البلاغ أنه جرى  توقيف 21 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و48 سنة للاشتباه في تورطهم في نشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في التهريب الدولي لهذه الشحنة من المخدرات فضلا عن حجز براميل تحتوي على 1160 لترا من البنزين وشاحنة صغيرة ثانية.

 

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