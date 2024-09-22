إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الإقليمي بمدينة آسفي المغربية وفرقة الشرطة القضائية عن إحباط عملية تهريب دولية لشحنة كبيرة من المخدرات.

وقالت السلطات إن قوات الأمن المغربية أحبطت تهريب 8 أطنان و112 كيلوجراما من مخدر الشيرا عبر الميناء البحري لمدينة آسفي.

تهريب 8 أطنان و112 كيلوجراما من مخدر الشيرا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن أن هذه العملية الأمنية مكنت من ضبط هذه الشحنة من المخدرات المكونة من 199 رزمة معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

وأفادت بأن الشحنة كانت معبأة على متن شاحنة لنقل البضائع مرقمة بالمغرب جرى ضبطها مباشرة بعد دخولها إلى ميناء آسفي الأطلسي.

#مكافحة_التهريب_الدولي_للمخدرات

آسفي.. حجز ثمانية أطنان و112 كيلوغراما من مخدر الشيرا بالميناء البحري المتوسطي لمدينة أسفي، في عملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والأمن الإقليمي بأسفي. pic.twitter.com/BbZ4gW9quF — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 22, 2024

وأضاف البلاغ أنه جرى توقيف 21 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و48 سنة للاشتباه في تورطهم في نشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في التهريب الدولي لهذه الشحنة من المخدرات فضلا عن حجز براميل تحتوي على 1160 لترا من البنزين وشاحنة صغيرة ثانية.