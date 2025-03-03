الإثنين 03 مارس 2025
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متحف تل بسطا بالزقازيق يحتفل بالذكرى السابعة على افتتاحه

متحف تل بسطا بالزقازيق
متحف تل بسطا بالزقازيق يحتفل بالذكرى السابعة على إفتتاحه

احتفل اليوم متحف تل بسطا بالمنطقة الأثرية بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية بذكرى مرور سبعة أعوام على افتتاحه، وذلك بتقديم عرض فنى بعنوان حلاوة شمسنا  بالتعاون وذلك بالاشتراك مع إدارة غرب التعليمية كما تم أيضا افتتاح معرضين مؤقتين لعرض مجموعة من مقتنيات المتحف،ونتاج الورش التعليمية والفنية بالمتحف تحت عنوان "جاليرى الفنون ".

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أهم المزارات السياحية بالمحافظة 

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن متحف تل بسطا يعتبر من أهم المزارات الأثرية والسياحية  في محافظة الشرقية، ويوضح ويحكى تاريخ المنطقة الأثرية لجذب السياحة الداخلية والخارجية،

دور المتحف فى تنظيم الندوات  

 مشيدًا بدور متحف تل بسطا بالزقازيق في تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة واستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد، مهنئًا العاملين بالمتحف مع الدعوات الصادقة لاستكمال مسيرة العطاء.

مجموعة من الأفلام الوثائقية 

بدأت الاحتفالية التي نظمتها إدارة متحف تل بسطا اليوم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة قرآنية، بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية عن تاريخ إنشاء المتحف ومحتوياته وإنجازات المتحف  عام 2024.

طلبة مدرسة على مبارك الابتدائية 

كما شهدت الاحتفالية قيام طلبة مدرسة على مبارك الإبتدائية بتقديم عرض استعراضى  بعنوان ( حلاوة شمسنا ) لقى استحسان الحضور.

افتتاح معرض أثري بالقاعة الرئيسية 

كما تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض أثري بالقاعة الرئيسية بالمتحف يضم (ثلاث لوحات جنائزية من الحجر الجيرى تعبر عن لمحات من حياة الأفراد، بالإضافة لافتتاح معرض بعنوان "جاليرى الفنون " يضم مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية من نتاج الورش التعليمية والفنية التي قامت بها أقسام المتحف خلال عام ٢٠٢4 كما تم تقديم محاضرة عن نشأة المتحف 

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إهداء درع المتحف للزميلة المتوفاة

 وفى نهاية الإحتفال قام إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق بتكريم طلبة المدرسة الذين قاموا بتقديم العرض الفنى  بالإضافة لتقديم درع المتحف لاسرار فرج عبد الحميد  حيث كانت تعمل بمتحف تل بسطا وتوفيت العام الماضى بعد مشوار عطاء بالمتحف . 

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متحف تل بسطة محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى افتتاح معرضين حلاوة شمسنا ادارة غرب الزقازيق التعليمية سبعة اعوام على افتتاحه

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