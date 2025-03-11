إزالة 11 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزين بأسيوط

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي منفلوط وأبوتيج بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 للازالات التي بدأت في 8 مارس الجاري وتستمر حتى 28 مارس 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 11 حالة تعد بمركزي منفلوط وأبوتيج

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 11 حالة تعدي بمركزي منفلوط وأبوتيج على مساحة 2207 متر مربع حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمود نجار رئيس المركز بتنفيذ إزالة ل6 حالات تعدي منهم 4 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية وحالتين تعدي بالمباني على أملاك الدولة الخاصة إصلاح.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بأسيوط بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز من إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي لافتًا إلى أن هذه الازالات تمت في وجود قوة أمنية وحضور وممثلي جهات الولاية ومسئولي الازالات والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.

وأضاف محافظ أسيوط أن الموجة 25 للإزالات يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية مشددًا على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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