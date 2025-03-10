جامعة أسيوط تنظم احتفالية لإحياء ذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد، الأربعاء

أعلنت جامعة أسيوط عن تنظيم احتفالية كبرى يوم الأربعاء المقبل، لإحياء ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة ومن المقرر أن تُقام الفعالية في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الإداري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ذكرى العاشر من رمضان رمزًا للعزيمة والإصرار

ويفتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الاحتفالية بكلمة يستعرض فيها أهمية هذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل رمزًا للعزيمة والإصرار، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري في تحقيق النصر واستعادة الأرض والكرامة كما يسلط الضوء على يوم الشهيد، الذي يوافق 9 مارس من كل عام، باعتباره مناسبة وطنية لتكريم الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

ويؤكد رئيس جامعة أسيوط في كلمته، على ضرورة استلهام روح النصر في مواجهة تحديات الحاضر، مؤكدًا على أن الإرادة القوية والتخطيط الدقيق كانا أساس هذا الانتصار، وهو ما يجب أن يكون نهجًا للشباب في بناء المستقبل كما يوجه رسالة إلى الطلاب يدعوهم فيها إلى التمسك بقيم الانتماء والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن، والمشاركة الفعالة في استكمال مسيرة التنمية والتقدم.

ويشارك في احتفالية جامعة أسيوط عدد من الشخصيات الدينية والأكاديمية، حيث يلقون كلمات حول معاني التضحية والفداء في مختلف الأديان، وأهمية القيم الوطنية في بناء المجتمع وتعزيز روح الانتماء.

ويتضمن برنامج الفعالية فقرات غنائية وطنية وإنشاد ديني، إلى جانب تكريم عددا من الرموز، تقديرًا لدورهم في حماية الوطن والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية.

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