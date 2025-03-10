مجلس إدارة المناطق الصناعية بأسيوط يوافق على طلبات التنازل عن الأراضي (صور)

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لمناقشة سبل تنمية المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب لجذب الإستثمارات لإقامة المزيد من مشروعات بالمناطق الصناعية وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووفاء محروس مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة وعمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط وممثلي جمعية المستثمرين واتحاد المستثمرين وممثلي الإسكان والبيئة وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومديري المناطق الصناعية وأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية من المستثمرين.

طلبات المستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظة أسيوط

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بمحافظة أسيوط وبعض طلبات المستثمرين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

كما ناقش محافظ أسيوط خلال الاجتماع آخر المستجدات بشأن محطتي الصرف الصحي بمنطقتي عرب العوامر بأبنوب والصفا ببني غالب بمركز أسيوط لتذليل العقبات لاستكمال الأعمال المتبقية وتشغيل المحطتين لتعظيم الإستفادة منهما في خدمة المصانع الموجودة بالمنطقتين.

ووافق مجلس إدارة المناطق الصناعية بأسيوط على قيام المحافظة بالنظر في طلبات التنازل عن الأراضي المخصصة لهم بالمناطق الصناعية ولاية المحافظة بدلًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية تيسيرًا على المستثمرين، كما وافق المجلس على طلب أحد المستثمرين بشأن فصل قطعة أرض مخصصة للشركة لقيامه بتأسيس شركة مستقلة مع الإلتزام باشتراطات المناطق الصناعية.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المستثمرين على أرض المحافظة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة لهم والعمل على تحسين المرافق والخدمات المقدمة بالمناطق الصناعية لجذب استثمارات جديدة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة المتنوعة لافتًا إلى الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد والعمل على الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها لتوفير فرص عمل للشباب بكافة الطرق الممكنة وبذل مزيد من الجهود لتنمية المناطق الصناعية وفقًا للإمكانات المتاحة.

ووجه المحافظ بتوفير لودر و2 سيارة قلاب لكل منطقة صناعية من الوحدة المحلية التابعة لها لرفع وإزالة المخلفات والقمامة بشكل دوري من تلك المناطق.

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