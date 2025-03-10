الإثنين 10 مارس 2025
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محافظ أسيوط ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على النصب التذكاري بمناسبة يوم الشهيد

محافظ أسيوط يقرأ
محافظ أسيوط يقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء، فيتو

شارك اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمنطقة الجنوبية وذلك بمناسبة الاحتفالات بيوم الشهيد والمحارب القديم، الذي يوافق 9 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام 1969 وذلك بحضور العديد من القيادات بالمنطقة.

 

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري 

 

ووضع محافظ أسيوط ومدير الأمن  إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح جنود وشهداء مصر الأطهار، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلًا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداءً لعزته ومجده.

 

ووجه محافظ أسيوط التحية والتقدير لأرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لأمنه وسلامة أراضيه مقدمًا التهنئة إلى القوات المسلحة المصرية بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد. 

محافظ أسيوط ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة (فيديو وصور)

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وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الذكرى ستظل خالدة في تاريخ الأمة المصرية عرفانًا وتقديرًا لما قدمه أبناء مصر من تضحيات بأرواحهم الطاهرة فداءًا للوطن ودفاعًا عن ترابه ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معاني التضحيات مؤكدًا  استكمال مسيرة الكفاح والتضحية والتماسك صفًا واحدًا لمواجهة التحديات في ظل قيادة حكيمة رشيدة للدولة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر  الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة وأن تنعم  بالتقدم والرخاء.

 

 

وفي نهاية المراسم تم تبادل الدروع التذكارية بين محافظ أسيوط ومدير أمن أسيوط.

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