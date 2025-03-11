الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بمشاركة 51 مدرسة، محافظة أسيوط تطلق فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة" للموسم الرابع|صور

انطلاق مسابقة أوائل
انطلاق مسابقة أوائل الطلبة بأسيوط، فيتو

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ إنطلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة "من كل بيت في مصر" للموسم الرابع على التوالي للعام الدراسي الحالي 2024/2025 من مدرسة السلام الخاصة المتطورة المشتركة بحي شرق والتي يتم تنظيمها على مستوى مدارس المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومؤنس منير مدير مدرسة السلام الخاصة المتطورة المشتركة بأسيوط، ولفيف من القيادات بمديرية التربية والتعليم ومدرسة السلام.

 

 

 

حيث أطلق محافظ أسيوط فعاليات المنافسات بمدرسة السلام الخاصة المتطورة المشتركة والتي تستمر حتى 20 مارس الجاري بمشاركة 51 مدرسة (29 مدرسة ابتدائي، و22 مدرسة إعدادي) بحضور 257 طالب وطالبة بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية حيث يتسابقون في 5 مواد أساسية بالدراسة بالإضافة إلى المشروعات القومية.

 

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لجميع أنشطة وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة بين مختلف مدارس المحافظة لتشجيع الطلاب على تنمية معلوماتهم العلمية والمعلومات العامة والخاصة بالمشروعات التنموية والقومية والمبادرات الرئاسية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة مختلف القطاعات فضلًا عن الإنجازات التي تتم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدًا بالمشاركة المجتمعية والجهود المبذولة للاحزاب في الوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم والتي من بينها قطاع التعليم وهو ما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهًا الشكر  لأحد الأحزاب على رعايتهم للمسابقة واعلانهم عن جوائز قيمة للفائزين بها تشجيعًا للفرق المشاركة ما يساهم في لتعميق قيم الولاء والانتماء عند الطلاب واستهداف جميع الطلاب من كل بيت في مصر.

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بإدارة أسيوط التعليمية (صور)

"تعليم أسيوط" تتابع ورش عمل تحسين القرائية لمديري مدارس الإعدادية (صور)

 

وأشاد محافظ أسيوط بمدرسة السلام المتطورة واستضافتها للفعاليات والمسابقات وما تقدمه من جهود لتخريج طلاب ونشء قادر على قيادة مستقبل البلاد باعتبارها صرح تعليمي كبير على أرض المحافظة مطالبًا بالمزيد من العمل والمشاركة المجتمعية والدعم الفني لباقي المدارس للنهوض بالعملية التعليمية ورفع مستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية داعيًا الطلاب والمدارس بالمشاركة في المسابقات التي ستنظمها المحافظة خلال الفترة القادمة فضلًا عن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق 18 أبريل من كل عام مشيرًا إلى أهمية الجد والاجتهاد في الدراسة وضرورة مشاركة الطلاب والطالبات في الأنشطة المدرسية وممارسة الرياضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التربية والتعليم اوائل الطلبة مجلس الشيوخ محافظ أسيوط محافظة اسيوط محمد النمر مدير عام التعليم الفنى مديرية التربية والتعليم بأسيوط مسابقة اوائل الطلبة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تنظم احتفالية لإحياء ذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد، الأربعاء

مجلس إدارة المناطق الصناعية بأسيوط يوافق على طلبات التنازل عن الأراضي (صور)

محافظ أسيوط ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على النصب التذكاري بمناسبة يوم الشهيد

رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارين باستمرار قيام عميد كليتي التمريض والعلوم بأعمال العمادة

رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة معالجة "المشايعة" تمهيدا للاستلام النهائي

صيانة الأعطال وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بأسيوط

ترخيص 73 منشأة وتشغيل 725 مواطن ومنح 754 شهادة مزاولة مهنة باسيوط

ضمن الموجة الـ 25، إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

الأكثر قراءة

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 (صور)

شيلني وأشيلك، رسالة غامضة من ميدو لمسئولي الكرة قبل مباراة الأهلي والزمالك تثير الجدل

سبائك الذهب على صفيح ساخن، أسعار جميع الأوزان من 1 لـ 100 جرام

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 وهذا العيار يسجل 3510 جنيها

السيسي، شهداؤنا الأبرار قدموا المثل والقدوة في التضحية من أجل بقاء هذا الوطن

وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين على موقع "مسكن" غير الفائزين

3 أسباب تمنع انسحاب الأهلي من القمة 130

منوعات

المزيد

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غزوة بني قريظة، كيف دفع اليهود ثمن نقض العهد مع المسلمين؟

ما حكم الانشغال بالألعاب الإلكترونية بدلًا من العبادة في رمضان؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

حكم صيام المرأة غير المحجبة وهل يُقبل صيامها وصلاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية