ضمن الموجة الـ 25، إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة تابعة بمركزي أسيوط وصدفا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 للإزالات التي بدأت 8 مارس الجاري وتنتهي 28 مارس 2025، ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز تمكنت من تنفيذ إزالة لـ11 حالة تعدي بمساحة 880 متر مربع منهم 5 حالات تعدي بالمباني على أملاك الطرق و6 حالات تعدي على أراضي زراعية ملك أهالي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا نجحت بقيادة عيون إبراهيم رئيس المركز في إزالة 9 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة ملك الأوقاف بمساحة 1160 متر مربع وذلك في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية وأملاك الدولة وتمت الإزالة بإستخدام معدات الوحدة الملحية للمركزين.

تنفيذ الموجة 25 للإزالات على 3 مراحل

وكلف محافظ أسيوط رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات حيث يتم تنفيذ الموجة 25 على 3 مراحل تمت المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة

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