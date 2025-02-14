استرداد 713 فدان زراعة و3 آلاف متر مبان في حملة إزالة بمركزين بأسيوط

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 33 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركزي القوصية والبداري واسترداد 3252 متر مربع مبان و713 فدانا و9 قراريط زراعة ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة 33 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية من إزالة 33 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والبداري، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز حملة للإزالات وتمكنت من إزالة 24 حالة تعد منهم 7 حالات تعد بالمباني على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي بمساحة 1225 مترا مربعا و8 حالات تعد بالزراعة على أملاك مخصصة للإذاعة والتليفزيون بمساحة 13 فدانا و9 قراريط و5 حالات تعد بالزراعة والتجريف على أملاك هيئة التعمير بمساحة 700 فدان و4 حالات تعد بالمباني على أراض زراعية ملك أهالي بمساحة 963 مترا مربعا.

وأوضح محافظ أسيوط أن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز نجحت في إزالة 9 حالات تعد بالمباني على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي بمساحة 1064 مترا مربعا، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركزين.



وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب، لافتًا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن الموجة الــ 25 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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