رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة معالجة "المشايعة" تمهيدا للاستلام النهائي

تفقد المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة معالجة المشايعة بمركز الغنايم جنوب أسيوط، ضمن متابعاته الدورية والمرور على المحطات لمتابعة سير العمل.

رافقه خلال الجولة المهندس "بهاء أبو النجا" رئيس قطاع الدعم الفنى ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية والمهندسة " مرفت زوزو " رئيس قطاع جنوب والمهندس "رمضان عبد العظيم" مدير منطقة الغنايم ، وذلك استعدادا للاستلام النهائي للمحطة من قبل الهيئة القومية.

محطة معالجة المشايعة بالغنايم تخدم مركزين

وفي هذا السياق أكد رئيس شركة مياه أسيوط أن محطة معالجة المشايعة تستوعب مياه الصرف الصحي الواردة من محطتى رفع صرف صحي صدفا الرئيسية ورفع صرف صحي الغنايم الرئيسية، لتخدم المحطة مركزي صدفا والغنايم بطاقة تصميمية 30ألف م3/يوم تعمل المحطة بنظام معالجة الحمأة النشطة التقليدية.

كما تفقد رئيس مياه أسيوط مبنى المصافي الميكانيكية التى تعد أولى مراحل المعالجة المعنية بإزالة العوالق والأجسام الصلبة الكبيرة وتليها وحدات فصل الرمال والزيوت والشحوم ومن ثم أحواض الترسيب الابتدائي ثم بعد ذلك تمر المياه المعالجة على أحواض المعالجة البيولوجية وفي النهاية إلى أحواض الترسيب النهائي لإضافة الكلور والمواد الكيميائية اللازمة.

وفي نهاية الجولة التي اجراها رئيس شركة مياه أسيوط والعضو المنتدب إليها تفقد مقر منطقة المياه بمركز الغنايم ومقر الحملة الميكانيكية للإطمئنان على سلامة سير العمل بالمنطقة ومتابعة مراحله.

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