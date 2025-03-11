الثلاثاء 11 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الخشاف السريع في دقائق

الخشاف
الخشاف

طريقة عمل الخشاف، الخشاف من الأطباق الشهيرة التي جرت العادة على تقديمه للصائمين على الإفطار فى شهر رمضان المبارك.

وطريقة عمل الخشاف، سهلة وبسيطة فهو عبارة عن ماء أو لبن مع البلح والقراصيا وباقى مكونات الياميش، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الخشاف السريع في دقائق.

مكونات عمل الخشاف:

ليتر ماء

10 حبات بلح يابس

2 قطعة قراصيا

2 قطعة تين مجفف 

4 قطع مشمشية

3 ملاعق كبيرة سكر ويمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة

ملعقة كبيرة زبيب

رشة جوز الهند حسب الرغبة

يمكن وضع مكسرات مجروشة حسب الرغبة

طريقة عمل الخشاف السريع:-

  • نحضر البلح ونكسره ونتخلص من النواه ونقطعه حسب الرغبة.
  • ثم نضع البلح فى حلة مع كوب ماء والسكر ونرفعهم على النار، ونتركه حتى الغليان لمدة 3 دقائق.
  • ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا.
  • ثم نحضر باقى المكونات ونقوم بتقطيع القراصيا والتخلص من النواه وكذلك نقطع المشمشية والتين ونضيفهم إلي خليط البلح والماء.
  • ثم نضيف باقى المكونات ونضيف لهم باقى كمية الماء ويفضل أن يكون الماء بارد.
  • ونقلب جيدا ثم نضيف أخيرا المكسرات المجروشة فى حالة تواجدها.
  • ثم يقدم الخشاف بعدها في أطباق التقديم على مائدة الإفطار، وهو يعتبر طبق مغذى ولذيذ للصائمين على الإفطار فى شهر رمضان المبارك.
طريقة عمل الخشاف 
طريقة عمل الخشاف 

فوائد الخشاف

والخشاف يحتوى على الفاكهة المجففة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى المكسرات، وهى أكلات ذات قيمة غذائية عالية، حيث تحتوى الفاكهة المجففة مثل البلح والتين والقراصيا والمشمشية وقمر الدين، على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات المهمة، أبرزها الحديد والكالسيوم ومجموعة فيتامينات ب، وفيتامين سى وأ وه بالإضافة إلى الماغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامين د وغيرهم الكثير، ما يجعله وجبة متكاملة، تم الصائم بجميع العناصر الغذائية المهمة على وجبة الإفطار.

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نصائح لإفطار صحى

ويفضل الإفطار على طبق الخشاف، أن التمر باللبن، حفاظا على الصحة، ثم تأدية صلاة المغرب بعدها، ثم استكمال وجبة الإفطار بعد ذلك، ويفضل تقسيم وجبة الإفطار على فترات بين الصلوات، حفاظا على راحة الجهاز الهضمى، والحفاظ على نشاط الجسم، عقب وجبة الإفطار، لأن تناول الطعام مرة واحدة  على وجبة الإفطار، وليس على دفعات، يسبب عسر الهضم والشعور بالتخمة والخمول.

 

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الخشاف فوائد الخشاف طريقة عمل الخشاف طريقة عمل الخشاف السريع شهر رمضان المبارك الشيف سارة أحمد

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