الثلاثاء 11 مارس 2025
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صحة ومرأة

5 نصائح لمرضى الحساسية المسافرين لأداء مناسك عمرة رمضان

عمرة شهر رمضان، فيتو
عمرة شهر رمضان، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح لمرضى الحساسية المسافرين لأداء مناسك العمرة والتي يجب اتباعها أثناء أداء العمرة منها:

١- ارتد الكمامة

٢-تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

٣- تجنب الأطعمة والأماكن التي تثير الحساسية

٤- تجنب الأماكن المزدحمة في حالة الحساسية الجلدية أو الأنف أو العين

٥-  قم بأخذ مضادات الحساسية بناءا على تعليمات الطبيب

ونصحت وزارة الصحة المسافرين لأداء العمرة بضرورة تجهيز حقيبة للطوارئ أثناء العمرة.

تضم هذه الحقيبة:

خافض للحرارة

كريم مرطب

مضاد للمغص

مضاد للانتفاخ

 فرشاة الأسنان والمعجون

محلول معالجة الجفاف

 

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن كيفية تعديل جرعات الأدوية التي يتم تناولها خلال شهر رمضان.

 

الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة 

 وقالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة لا تحتاج إلى تعديل جرعاتها ويمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر على فعالية الدواء.

 

الأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًّا

 أكدت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًّا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب وقد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.​

 

كانت حذرت وزارة الصحة من أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

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1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطي الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندي، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

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