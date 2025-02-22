عصائر رمضان 2025، طريقة تحضير الخشاف باللبن

طريقة تحضير الخشاف باللبن، من الوصفات الرمضانية المميزة، فهو أحد المشروبات التقليدية الشهيرة في الوطن العربي، والذي يتميز بقيمته الغذائية العالية وطعمه اللذيذ، حيث يجمع بين الفواكه المجففة والمكسرات والحليب، مما يجعله مشروبًا مغذيًا ومفيدًا للصائمين.



يُعد الخشاف باللبن مشروبًا مثاليًا للإفطار في شهر رمضان، حيث يجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، كما يمكن تحضيره بسهولة وتقديمه بطرق مختلفة تناسب الأذواق، مما يجعله خيارًا رائعًا للصائمين.



مكونات عمل الخشاف باللبن

لتحضير الخشاف باللبن، نحتاج إلى المكونات التالية:

½ كوب من التمر منزوع النوى

¼ كوب من التين المجفف

¼ كوب من المشمش المجفف

¼ كوب من الزبيب

¼ كوب من القراصيا (البرقوق المجفف)

2 كوب من الحليب البارد

2 ملعقة كبيرة من العسل أو السكر (حسب الرغبة)

¼ كوب من المكسرات (لوز، جوز، فستق) للتزيين

½ ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري).

الخشاف باللبن

طريقة تحضير الخشاف باللبن

نقع الفواكه المجففة: تُقطع التين والمشمش والقراصيا إلى قطع صغيرة، ثم تُنقع جميع الفواكه المجففة في كوب من الماء الدافئ لمدة 3-4 ساعات حتى تصبح طرية.

تحضير التمر: يُهرس التمر جيدًا أو يُقطع إلى قطع صغيرة، ثم يُضاف إلى خليط الفواكه المنقوعة.

إضافة الحليب: يُصفى خليط الفواكه من الماء (مع الاحتفاظ بالقليل منه لإضافة نكهة)، ثم يُضاف إليه الحليب البارد ويُحلى بالعسل أو السكر حسب الرغبة.

التزيين: يُسكب الخشاف في أكواب التقديم، ثم يُزين بالمكسرات المفرومة، ويمكن إضافة ماء الزهر أو ماء الورد لنكهة مميزة.

التقديم: يُقدم الخشاف باللبن باردًا بعد وضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، لضمان تجانس النكهات.

الفوائد الغذائية لمشروب الخشاف باللبن



يحتوي الخشاف باللبن على العديد من الفوائد الصحية، منها:

إمداد الجسم بالطاقة لاحتوائه على السكريات الطبيعية من الفواكه المجففة.

تحسين عملية الهضم بفضل الألياف الموجودة في التمر والزبيب والمشمش المجفف.

تقوية العظام وتعزيز صحة القلب بسبب وجود الكالسيوم والمغنيسيوم في الحليب والمكسرات.

ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.

طريقة عمل التمر باللبن.. مشروب رمضاني مفيد ومغذي



التمر باللبن

التمر باللبن من المشروبات المميزة التي يفضلها الكثيرون في شهر رمضان، فهو مشروب مغذٍ ومفيد للصائمين، حيث يمنح الجسم طاقة سريعة ويساعد على ترطيب المعدة بعد يوم طويل من الصيام.



يجمع هذا المشروب بين فوائد التمر الغني بالسكريات الطبيعية والمعادن، والحليب الذي يحتوي على الكالسيوم والبروتينات، مما يجعله خيارًا صحيًا ومثاليًا للإفطار.



مكونات عمل التمر باللبن

7-10 حبات تمر (يفضل التمر الطري مثل الخلاص أو المجدول)

2 كوب من الحليب البارد أو الدافئ (حسب الرغبة)

½ ملعقة صغيرة من القرفة أو الفانيليا (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من العسل أو السكر (حسب الرغبة)

¼ كوب من المكسرات المجروشة (للتزيين – اختياري)

طريقة تحضير التمر باللبن

تحضير التمر: يتم نزع النوى من التمر وتقطيعه إلى قطع صغيرة ليسهل خلطه مع الحليب.

خلط المكونات: يُوضع التمر في الخلاط الكهربائي مع الحليب والقرفة أو الفانيليا، ثم يُخلط جيدًا حتى يصبح المشروب ناعمًا ومتجانسًا.

التحلية: يُضاف العسل أو السكر حسب الرغبة ويعاد خلطه لمدة قصيرة.

التقديم: يُسكب المشروب في أكواب التقديم، ويُزين بالمكسرات المجروشة إذا رغبتِ في ذلك.

التقديم ساخنًا أو باردًا: يمكن تسخين الحليب قبل الخلط للحصول على مشروب دافئ، أو إضافة مكعبات الثلج للحصول على مشروب بارد ومنعش.

الفوائد الصحية لمشروب التمر باللبن



يمد الجسم بالطاقة بسرعة نظرًا لاحتواء التمر على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز.

يساعد على الهضم، حيث يحتوي التمر على الألياف التي تسهل عملية الهضم بعد الصيام.

يدعم صحة العظام والأسنان لاحتواء الحليب على الكالسيوم والفوسفور.

يحسن وظائف الدماغ بفضل الفيتامينات والمعادن الموجودة في التمر مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.



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