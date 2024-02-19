القومي للبحوث يكشف فوائد الخشاف وقمر الدين في رمضان

أكدت الدكتورة أمل الفقي الأستاذ بقسم العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في المركز القومي للبحوث أنه في شهر رمضان يجب الحرص على شرب كوب إلى كوبين من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار إلى السحور بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية الصحية لتعويض السوائل المفقودة.

فوائد الخشاف

ولفتت أمل الفقي أن الخشاف يعتبر من أشهر المشروبات الرمضانية وهو عبارة عن مزيج من الفواكه المجففة وهو غني بالكثير بالعناصر والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم مثل الكالسيوم، الحديد، الصوديوم، المغنيسيوم، الزنك، البوتاسيوم، كما يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي حيث يُصنف كملين طبيعي، ويحمي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، ويحافظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم، كما يُنشط الدورة الدموية.

Advertisements

فوائد مشروب قمر الدين

وعلى جانب آخر أشارت الأستاذة بالمركز القومي للبحوث إلى أن قمر الدين له فوائد كثيرة أيضا، فهو مصنوع من حبات المشمش المجففة، ويتميز هذا العصير باحتوائه على العديد من الفيتامينات الضرورية للجسم، كما يفيد في حالات فقر الدم وذلك بسبب غناه بالحديد، كما يعمل على تعزيز جهاز المناعة، بالإضافة إلى تنشيط وظائف الكبد‏ وتقليل مستويات الكوليسترول الضارLDL في الدم، ويحمي من أمراض القلب والشرايين لاحتوائه على البوتاسيوم، كما يحتوي على أعلى كمّيةٍ من فيتامين A مُقارنةً بجميع أنواع الفواكه المجففة الأخرى مما يساهم في الحفاظ على صحّة الجلد والرؤية كما يدعم عمل الجهاز الهضمي، ويقي من الإمساك، نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية المفيدة.

فوائد الكركديه

ولفتت أيضا إلى أن الكركديه يعتبر واحدًا من أهم المشروبات الرمضانية الصحية وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن التي تعزز صحة الجسم بالاضافة الى قدرته على علاج ضغط الدم المرتفع من خلال تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد HDLفي الدم، وتعزيز صحة الكبد، والتحكم في مستويات السكر في الدم، كما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ودعم الجهاز المناعي، وتقوية القلب. جدير بالذكر أن الإكثار من تناول شراب الكركديه قد يسبب مشكلات لمرضى ضغط الدم المنخفض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.



