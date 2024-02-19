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أخبار مصر

القومي للبحوث يكشف فوائد الخشاف وقمر الدين في رمضان

الخشاف، فيتو
الخشاف، فيتو

أكدت الدكتورة أمل الفقي الأستاذ بقسم العقاقير بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية في المركز القومي للبحوث أنه في شهر رمضان يجب الحرص على شرب كوب إلى كوبين من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار إلى السحور بالإضافة إلى المشروبات الرمضانية الصحية لتعويض السوائل المفقودة.

فوائد الخشاف

ولفتت أمل الفقي أن الخشاف يعتبر من أشهر المشروبات الرمضانية وهو عبارة عن مزيج من الفواكه المجففة وهو غني بالكثير بالعناصر والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم مثل الكالسيوم، الحديد، الصوديوم، المغنيسيوم، الزنك، البوتاسيوم، كما يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي حيث يُصنف كملين طبيعي، ويحمي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، ويحافظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم، كما يُنشط الدورة الدموية.

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فوائد مشروب قمر الدين

وعلى جانب آخر أشارت الأستاذة بالمركز القومي للبحوث إلى أن قمر الدين له فوائد كثيرة أيضا، فهو مصنوع من حبات المشمش المجففة، ويتميز هذا العصير باحتوائه على العديد من الفيتامينات الضرورية للجسم، كما يفيد في حالات فقر الدم وذلك بسبب غناه بالحديد، كما يعمل على تعزيز جهاز المناعة، بالإضافة إلى تنشيط وظائف الكبد‏ وتقليل مستويات الكوليسترول الضارLDL  في الدم، ويحمي من أمراض القلب والشرايين لاحتوائه على البوتاسيوم، كما يحتوي على أعلى كمّيةٍ من فيتامين A مُقارنةً بجميع أنواع الفواكه المجففة الأخرى مما يساهم في الحفاظ على صحّة الجلد والرؤية كما يدعم عمل الجهاز الهضمي، ويقي من الإمساك، نتيجة احتوائه على الألياف الغذائية المفيدة.

فوائد الكركديه

ولفتت أيضا إلى أن الكركديه يعتبر واحدًا من أهم المشروبات الرمضانية الصحية وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن التي تعزز صحة الجسم بالاضافة الى قدرته على علاج ضغط الدم المرتفع من خلال تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد HDLفي الدم، وتعزيز صحة الكبد، والتحكم في مستويات السكر في الدم، كما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ودعم الجهاز المناعي، وتقوية القلب. جدير بالذكر أن الإكثار من تناول شراب الكركديه قد يسبب مشكلات لمرضى ضغط الدم المنخفض.

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