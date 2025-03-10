الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

الأجهزة الأمنية تحدد هوية المتهمين بقتل خفير منشأة القناطر

العثور علي جثة غفير
العثور علي جثة غفير بالجيزة والأمن يحقق،فيتو

تواصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلي هوية المتهمين بقتل خفير داخل مزرعة بمنشأة القناطر بأعيرة  نارية، ما أدى لمقتله، ومن المقرر ضبطهم خلال ساعات.

وكثفت قوات أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة مقتل خفير داخل مزرعة بدائرة منشأة القناطر، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس والصدر، ما أدى إلى تهشم جمجمته.

من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل لكشف هوية الجناة وجار ضبطهم.

 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث بالجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة شخص يبلغ  (40 عامًا)، خفير داخل مزرعة بدائرة القسم.


على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء هاني شعراوي، لتحديد هوية الجناة وكشف ملابسات الواقعة التي أثارت هلع الأهالي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.

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اجهزة البحث الجنائي خفير كاميرات المراقبة المباحث بالجيزة

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