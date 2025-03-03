بسبب مصوغات ذهبية، زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته

أقام محامٍ دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالنشوز وحرمانه من رؤية أطفاله، رغم سداده النفقات المقررة عليه.

وأكد الزوج في الدعوى: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية بسبب الخلاف بيننا على مطالبتها الدائمة بشراء مصوغات ذهبية رغم سوء حالتي المادية، وحولت حياتي لجحيم في جحيم، ورفضها كافة الحلول الودية لإنهاء المشكلات بيننا، ثم توجهت لمحكمة الأسرة وحصلت على حكم بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها".

وتابع: "شكوت لعائلتها وطالبتهم بالتدخل للصلح ولكني فوجئت بأنهم يحرضونها على فعل ذلك، وحرموني من رؤية أطفالي، لاكتشف اتهام زوجتي لي بعدم الإنفاق على أطفالي بالرغم من سداد النفقة بانتظام، فلذلك قررت إقامة دعوى نشوز ضدها".

إجراءات وشروط رفع زوج دعوى ضد زوجته لرؤية أولاده

- التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية، علما بان هذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا.

-يرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج والطلاق، وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لحضور المدعى، وحضور المطلق على أمل تسوية الموضوع وديا.

- يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول بالتراضى بين الطرفين فى الميعاد الذى حدده الأخصائى الاجتماعى.

فى حالة عدم التسوية يتم رفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.

-لابد من تحديد مكان عام للرؤية ( يفضل نادى رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل ) قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معد لقيد هذا الحكم.

-اثبات الحضور والانصراف/، مع مراعاة أن تكون الرؤية فى العطلات الأسبوعية، ما بين الخامسة والسادسة مساء منعًا للتحايل.

تكون الرؤية لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا.

- فى حالة عدم الالتزام بالحضور، لابد من التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فى دائرة إقامة الزوجة، وتحرير محضر إثبات حالة بذلك.

- التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة، بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدها باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، ويمكن رفع جنحة مباشرة، وستكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع ( السجل + المحضر ).

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