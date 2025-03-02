الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ممرضة في دعوى خلع: باع تحويشة عمري عشان يستثمر على الفيس بوك

دعوى خلع، فيتو
دعوى خلع، فيتو

أقامت ممرضة، تبلغ من العمر ٣٣ عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة ضد زوجها فني تركيب إعلانات، مبررة طلبها بقولها: “زوجي باع ذهبي لشراء شقة تمليك وفوجئت بخداعه لي وقام بمشاركته في إحدى الشركات على الفيس بوك ووضع الأموال فيها لاستثمارها، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ونصبوا عليه وخسر الفلوس تحويشة عمري من وظيفتي”. 

 

 باع تحويشة عمري عشان يستثمر على الفيس بوك

وقالت الزوجة  في دعواها: “تزوجت منذ 5 أعوام، ورزقنا الله بطفلة، ومن وقتها وأنا أساعد زوجي في توفير تلبية احتياجاتنا، ونجحت في ادخار مبلغ قمت بشراء ذهب كتحويشة لشراء شقة تمليك تنقذنا من الإيجار، وعندما ارتفع سعر الذهب عرض علي زوجي استغلال هذا الارتفاع وبيع الذهب لتحقيق حلمنا بشراء شقة، وادعى أنه وجدها، لذلك أسرعت ببيع الذهب ولم أتوقع للحظة بخداعه، وشارك بهم في أسهم بإحدى الشركات التي نصبت عليه، وبعدها علمت بالكارثة التي حولت حياتنا لجحيم، ولجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع ما زالت منظورة أمام القضاء”.
 

قفزت للنجاة بنفسها، وفاة أم وتفحم طفليها في حريق بكرداسة

في 65 يوما.. التسلسل الزمني للحكم على حمو بيكا بالحبس والغرامة في تهمة حيازة سلاح أبيض (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ممرضة محكمة الأسرة الفيس بوك دعوى خلع

مواد متعلقة

قفزت للنجاة بنفسها، وفاة أم وتفحم طفليها في حريق بكرداسة

في 65 يوما.. التسلسل الزمني للحكم على حمو بيكا بالحبس والغرامة في تهمة حيازة سلاح أبيض (إنفوجراف)

بالأسماء، إصابة أفراد أسرة بتسمم غذائي في أول إفطار برمضان في الجيزة

القبض علي صاحب محل بلايستيشن متهم بقتل طالب في بولاق

تحذيرات من الهاتف المحمول، أدوات إلكترونية قد تتسبب في حبس صاحبها

القبض على سائق متهم بالاعتداء على راكبة في النزهة

المعمل الجنائي يفحص حريق شقة كمبوند النرجس في مدينة بدر

علشان ركنة الأتوبيس، صاحب مخبز يقتل سائقا ويصيب نجله بإصابات خطرة في إمبابة
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نقل إبراهيم شيكا للعناية المركزة، تفاصيل مشاجرة بين عائلتين في الفيوم، مفاجأة عن هجوم ليلة 7 أكتوبر، حكاية انتحار أحمد زكي

زوجة اللاعب إبراهيم شيكا تعلن حجزه في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

أحرقوا تسلا، احتجاجات ضد ماسك تجتاح مدنًا أمريكية

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور ثاني أيام رمضان

شهود العيان يكشفون ساعات الرعب في تفحم طفلين ومصرع والدتهما في حريق كرداسة

حتى إشعار آخر، إسرائيل توقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

حدث في 2 رمضان، انتصار المسلمين في الجزائر على ملكة البربر "ديهيا"

منوعات

المزيد

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

التحام مركبة "بروجريس إم إس 30" بالمحطة الفضائية الدولية

وفاة ثاني حالة بسبب تفشي الإيبولا في أوغندا

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث في 2 رمضان، انتصار المسلمين في الجزائر على ملكة البربر "ديهيا"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية