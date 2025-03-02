ممرضة في دعوى خلع: باع تحويشة عمري عشان يستثمر على الفيس بوك

أقامت ممرضة، تبلغ من العمر ٣٣ عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة ضد زوجها فني تركيب إعلانات، مبررة طلبها بقولها: “زوجي باع ذهبي لشراء شقة تمليك وفوجئت بخداعه لي وقام بمشاركته في إحدى الشركات على الفيس بوك ووضع الأموال فيها لاستثمارها، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ونصبوا عليه وخسر الفلوس تحويشة عمري من وظيفتي”.

باع تحويشة عمري عشان يستثمر على الفيس بوك

وقالت الزوجة في دعواها: “تزوجت منذ 5 أعوام، ورزقنا الله بطفلة، ومن وقتها وأنا أساعد زوجي في توفير تلبية احتياجاتنا، ونجحت في ادخار مبلغ قمت بشراء ذهب كتحويشة لشراء شقة تمليك تنقذنا من الإيجار، وعندما ارتفع سعر الذهب عرض علي زوجي استغلال هذا الارتفاع وبيع الذهب لتحقيق حلمنا بشراء شقة، وادعى أنه وجدها، لذلك أسرعت ببيع الذهب ولم أتوقع للحظة بخداعه، وشارك بهم في أسهم بإحدى الشركات التي نصبت عليه، وبعدها علمت بالكارثة التي حولت حياتنا لجحيم، ولجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع ما زالت منظورة أمام القضاء”.



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