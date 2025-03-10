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حوادث

تسيير الحركة المرورية بدائري الهرم بعد إصابة 15 شخصا في حادث تصادم

تسيير الحركة المرورية
تسيير الحركة المرورية بدائري الهرم، فيتو

تمكنت الإدارة العامة للمرور بمديرية الجيزة من تسيير الحركة المرورية بالطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الهرم، عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، نتج عنها إصابة 15 شخصا، تم نقلهم للمستشفى وزحام مروري، وقامت قوات الإدارة بسحب السيارتين عبر أوناش المرور لقسم الشرطة وانتظام حركة المركبات. 

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم يفيد فيه بإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل النقيب أحمد عبادة معاون المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق، (24 سنة) وبصحبته 13 شخصًا اصطدم بسيارة ملاكي قيادة مسن على المعاش (65 سنة)، وبصحبته آخر، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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الادارة العامة للمرور الحركة المرورية وزحام مروري مباحث الهرم
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