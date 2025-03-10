الأمن يكشف هوية المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالمهندسين

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل محل جواهراجي تعرض للسرقة علي يد ملثمين بمنطقة المهندسين والموجودة بمحيطه لتتبع خطوط سير المتهمين عقب هروبهم من المحل، فور استيلائهم على مبالغ مالية قاربت على 300 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تحت تهديد السلاح.

وكشف مصدر أمني أن قوات المباحث نجحت في تحديد هوية المتهمين وسيتم ضبطهم خلال ساعات.

وكانت التحريات الأولية كشفت دخول مسلحين ملثمين الى محل جواهرجي شهير بداخله 3 خزائن ضخمة تحتوي على كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية وأن المتهمين هددوا عمال المحل بالاسلحة التي يحملونها واستولوا على أموال ومجوهرات وفروا هاربين.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت اشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سطو مسلح على محل جواهرجي في منطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة، ووجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص البلاغ.

ويواصل رجال المباحث العامة جهودهم لضبط مرتكبي الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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