ضبط شخص متهم بالتعدي على فرد أمن بسلاح أبيض في مستشفى المحلة

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية القبض على شخص تعدى على أحد أفراد الأمن بسلاح أبيض داخل مستشفى المحلة العام، لرفضه انتظار دوره لتوقيع الكشف الطبي عليه، بدائرة قسم شرطة أول المحلة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من نقطة شرطة المحلة الكبرى يفيد، بضبط مريض قام بالتعدي على أحد أفراد الأمن وإصابته بجرح قطعي في اليد، مستخدمًا سلاحًا أبيض، لرفضه الانتظار حتى يأتي دوره في الكشف عليه، وتم اقتياده إلى ديوان عام قسم شرطة أول المحلة.



جاء ذلك بعد أن تمكن أفراد الأمن الإداري بمستشفى المحلة العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، من ضبط أحد المرضى، حال قيامه باستخراج سلاح أبيض وإصابة زميلهم بجرح قطعي في اليد، بسبب رفضه انتظار دوره في قائمة الكشف.



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