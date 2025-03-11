ما حكم إفطار المرأة التي تُرضِع في رمضان؟ متي يجوز الفطر للمرضع ومتي يجب؟ هل هناك أحكام خاصة بالأم المرضع والصيام؟ متى يتم منع الأم المرضع من الصيام؟وما هي كفارة إفطار المرضعة في رمضان.. كل هذه الاسئلة وغيرها الكثير ستجدونها في هذا التقرير.

هل يجوز للمرضعة الإفطار حفاظا علي صحة الجنين وما هي كفارتها؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول "ما حكم إفطار المرأة التي تُرضِع في رمضان؟.

أوضحت دار الإفتاء أن المرضع يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها أو لخوفها على نفسها وولدها معًا، يكون عليها القضاء فقط عن كل يوم، يومًا من غير فدية، وإذا أفطرت خوفًا على ولدها فقط يكون عليها القضاء مع الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين.

وعن مقدار إطعام المسكين، قالت إنه يقدَّر إطعام المسكين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا عن كل مسكين، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح 2.500 كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي 2.750 كجم.

وتابعت: "ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر، يجوز له إخراج مُدٍّ مِن غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع، وقدره 700 جرام من الأرز تقريبًا عن كل مسكين، وذلك تقليدًا للشافعية".

وعن حكم إخراج القيمة في الفدية، أكدت الإفتاء أنه يجوز إخراج الحبوب نفسها أو قيمتها للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام

متي يجوز الفطر للمرضع ومتي يجب

أفتت دار الإفتاء بأنه يجوز للمرضع الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، ويجب عليها ذلك إذا كان في صومها خطر على الرضيع.

الأم المرضع والصيام



بحسب موقع ويب طب فإنه يمكن صيام المرأة المرضع التي لا تعاني من أي مرض مزمن وتقوم بتناول طعام وسوائل صحية وبكميات كافية في فترة الإفطار والسحور لتلبي جميع احتياجاتها واحتياجات طفلها الرضيع من المواد والعناصر الغذائية.

ولا مانع من الصيام أيضًا في حال أن الرضيع تجاوز الستة أشهرالأولى وخاصةً إذا كان يعتمد بشكل كلي على الرضاعة الطبيعية.

متى يتم منع الأم المرضع من الصيام؟



يفضل امتناع الأم المرضع عن الصيام في الحالات الآتية:

إذا كان عمر الرضيع أقل من ستة أشهر ويعتمد بشكل كلي على الرضاعة الطبيعية.

تعاني الأم المرضعة من أي أمراض أو حالات طبية كالسكري، وهبوط الضغط، وغيرها.

في حال تأثر كمية ونوعية الحليب بشكل واضح خلال فترات الصيام.

تأثر وزن ونمو الرضيع.

إذا خافت الأم المرضع على نفسها أو على رضيعها من الصيام، وظهر أثر ذلك على جودة الرضاعة الطبيعية.



متى يجب أن تقطع الأم المرضع صيامها؟

إذا بدأت الأم المرضع بالصيام يمكنها التوقف عن الصيام والإفطار في الحالات الآتية:

تأثر كمية الحليب بشكل ملحوظ.

شعور المرضعة بصداع شديد، أو زغللة في العين.

هبوط الضغط بشكل حاد والشعور بإجهاد عام.

انخفاض واضح في سكر الدم والإحساس بالدوخة.

عند ظهور أي عرض صحي غير طبيعي آخر وعليها استشارة الطبيب فورًا.

هل يجوز للمرضعة الإفطار حفاظا علي صحة الجنين وما هي كفارتها؟

حكم الفطر للمرأة الحامل والمرضع لابن باز

ورد سؤال لمفتي السعودية الأسبق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفاده: هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع؟ وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟

وجاء الجواب إن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح.

والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]، وقد دل على ذلك أيضًا حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله ﷺ قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الخمسة.

كفارة إفطار المرضعة في رمضان



كفارة إفطار المرضعة في رمضان يوجد حولها أكثر من رأي ولكل منهما السند الخاص به، كما سوف نوضح فيما يلي:

المرضعة تقضي فقط ولا تطعم: وهذا هو الرأي الراجح بين الأقوال الثلاث، والذي قال به الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- هذا ويأخذ به وأبي حنيفة وأصحابه بالإضافة إلى الشيخ ابن عثيمين وابن باز وابن المنذر -رحمهم الله جميعًا-.



المرضعة تطعم ولا تقضي: هذا الرأي هو الأضعف بين الأقوال الثلاثة، وهي أن المرضع لا تقضي ما أفطرته من الأيام في شهر رمضان، بل يكفيها الإطعام عن كل يوم بقدر نصف صاع من الرز أو التمر بالبذور المشهورة في البلد التي تنتمي إليها وقد قال بهذا الرأي كلِِ من الصحابي عبدالله بن العباس، وعبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-.

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