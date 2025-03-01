نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام يمنع المسلم من الصوم في هذه الحالة

أكد الدكتور محمود صديق عبد النبي، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن الإسلام يمنع المسلم من الصوم إن كان فيه إضرار بصحته.



وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر: الصيام شُرِع للأمة الإسلامية والأمم السابقة، ويعني في الإسلام الانقطاع عن الطعام من الفجر حتى غروب الشمس، وله من الصحة النفسية على الإنسان، والصحة الاجتماعية، وعلى كل بني البشر من الفوائد، ونبدأ من أن الله، سبحانه وتعالى، لم يفرض على الإنسان أي شيء يضر الإنسان؛ بدليل أن الله، سبحانه وتعالى، قد وضع في آيتين متتاليتين في القرآن الكريم، بعد هذه الآية التي فُرض فيها الصيام: "يا أيها آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال ربنا: "أياما معدودات"، أي أن هذه الأيام ليست كل العام، وليست أكثر العام، بل شهر واحد.



وأشار في برنامج "صحتك في رمضان"، على "قناة الناس"، إلى أن الله تعالى، قال: "شهرُ رمضانَ الذي أُنزل فيه القرآنُ هُدى للناسِ وبيناتٍ من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصُمه ومن كان مريضا أو على سفر فعِدة من أيامٍ أُخر. يريد الله بكم اليسرَ ولا يريد بكم العسرَ ولتكملوا العدَّة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون".

تيسيرات من أجل الصيام

وأضاف د. محمود صديق: إذن الله سبحانه وتعالى، كما أنه أراد للإنسان أن يكون قريبا منه وضع له التيسيرات التي تطبق هذا الصيام، فمن كان غير قادر على الصيام أو سيحدث له ضرر أوجب الإسلام عليه الفطر، ومنع أن تكون مرضاة الله، سبحانه وتعالى، تأتي بالمشقة، فقد كرر الله في الآيتين المتتايتين في سورة "البقرة" أن المريض أو المسافر أو الذي لا يطيق الصوم لابد وألا يقضي هذه الفريضة فقد يحدث للإنسان ضرر، فهناك من المرضى من لا يجوز لهم الصيام مطلقا.

وتابع صديق: كلمة "لعلكم تتقون" وردت في القرآن الكريم 6 مرات، وفي سورة البقرة 4 مرات، والأعراف مرتين.. والتقوى هي مراقبة الله والقرب منه، والامتثال لأوامره والابتعاد عن نواهيه.



وبين أن التقوى هي الخوف من الله ومراقبته الدائمة، والصوم قد يكون صوما عن الكلام، وصوما عن الشهوات البطن والفرج، كما ورد في سورة مريم "فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أُكلم اليوم إنسيًّا".





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