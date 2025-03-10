أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال فبراير.. تراجع سعر الذهب محليا.. صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض.. وزيادة سعر البيض

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



تراجع سعر جرام الذهب محليا

أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب في الصاغة بنحو 10 جنيهات بختام حركة التعاملات مساء اليوم الإثنين 10 مارس 2025.

وترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4700 جنيه “بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4110 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3520جنيها “بيع”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 32880 جنيها.



وزير المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38%

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.

واضاف خلال لقائه مع الصحفيين أنه اذا ما حيدت آثار انخفاض قناة السويس في الضرائب، وكان معدلها نفس معدل العام الماضي، لكانت الحصيلة ارتفعت بنسبة 45% وهو أعلى معدل حدث دون رفع أسعار الضرائب منذ عام 2005.

وأكد وزير المالية، أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. أكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلًا: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة». أضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.





مواعيد إطلاق حزم التسهيلات القادمة في الضرائب العقارية والجمارك

كشف أحمد كجوك وزير المالية، مواعيد إطلاق حزمة التسهيلات في الضرائب العقارية والجمارك، بجانب موعد إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.

وقال وزير المالية خلال لقائه اليوم بالصحفيين، إنه من المقرر إطلاق حزمة التسهيلات في الضرائب العقارية والجمارك العام الجاري، بينما سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية العام المالي المقبل.

وكان وزير المالية، أكد اليوم أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق خلال اجتماعه الذي يقام حاليا على صرف شريحة القرض لمصر، والتي تأتي بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، أدرج مصر على جدول أعمال الصندوق اليوم الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار، وهو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة: "نحن مرتاحون جدا لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير".





صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار





أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق خلال اجتماعه الذي يقام حاليا على صرف شريحة القرض لمصر، والتي تأتي بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، أدرج مصر على جدول أعمال الصندوق اليوم الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار، وهو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.



وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة: "نحن مرتاحون جدا لحزمة الإصلاحات في مصر. التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير".

انخفاض الضاني وارتفاع البتلو



أسعار اللحوم اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.2 جنيه، بانخفاض 7.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 392.9 جنيه، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ارتفعت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 6 جنيهات، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 419.4 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم ارتفاعًا يقدر بـ 4 جنيهات في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 383.8 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 353.2 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.





ارتفاع البيض الأبيض والأحمر



أسعار البيض اليوم ، سجلت أسعار البيض، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ارتفاعات تراوحت بين 5 جنيه و6 جنيهات، مقابل استقرار سعر البيض البلدي.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 154 جنيهًا و158 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 156 إلى 160 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 156 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 158 جنيهًا إلى 162 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.



البنك المركزي يعلن تراجع التضخم بشكل كبير في فبراير



قال البنك المركزي إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.



وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.



ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الإثنين 10 مارس 2025، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% عند مستوى 31137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% عند مستوى 38860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% عند مستوى 13698 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% عند مستوى 8618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% عند مستوى 11968 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% عند مستوى 3317 نقطة.



ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025

التضخم فى فبراير ، شهدت عدد من أسعار السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بـ فبراير 2024، وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره ( 4.2% ) وذلك على أساس سنوي.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بـ فبراير 2024 قدره (4.2%) الآتي:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.2%)

2-ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%)

3 - ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.3%)

4 - ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.9%)

5 - ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (44.1%)

6 - ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)

7 -ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.2%)...

8- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (26.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (18.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (26.8%).

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات والزيوت

- انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-7.0%).

-انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.4%).

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بـ يناير 2025 قدره ( 0.4%) نتيجة الآتي:

كما شهد عدد من السلع الغذائية ارتفاعا خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ يناير 2025 ، وذلك طبقًا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (0.4%)

وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.8%)

2-ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.0%)

7- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.8%)

8-سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (6.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.3%).

انخفاض اسعار الخضروات والبن والشاى



انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)



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