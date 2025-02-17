صندوق النقد الدولي: يتم إقرار مراجعة الشريحة الرابعة ودراسة برنامج قرض مكمل لمصر

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، عن شمول مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجا جديدا يتعلق بالبيئة والتحول.

وقال أزعور، في تصريحاته لــ "العربية Business" على هامش مؤتمر العلا للأسواق الناشئة، إن هذه المراجعة، تضيف مشروعًا جديدًا يتابع مواضيع البيئة والتحول وما يعرف بـ"تسهيل الاستدامة المرنة"، وهو مُكمِّل للبرنامج الذي كان قائمًا.

وأضاف أنه لهذا السبب يتم إقرار المراجعة الرابعة وبرنامج تمويل جديد، ويعمل فريق العمل من الصندوق مع الحكومة المصرية للانتهاء من كل الإجراءات لوضع هذين الأمرين على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة.

وتسعى مصر إلى صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، وشريحة أخرى بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.

تجدر الإشارة إلى أنه مع نهاية 2024، كشف صندوق النقد الدولي عن أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج من إجمالي قرض وقعته في مارس من 2024 بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.

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