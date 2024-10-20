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اقتصاد

خبير اقتصادي: وقف مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وارد بشرط (فيديو)

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي: هناك ارتفاع في أسعار السلع بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود، ولابد من ضبط الأسواق.

زيادة موارد الدولة بدلا من تحريك الأسعار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": لابد من البحث عن سبل زيادة موارد الدولة بعيدا عن زيادة الأسعار، متوقعا وجود إجراءات للحكومة بعد توجيهات الرئيس السيسي اليوم.

متى نقول لصندوق النقد الدولى شكرا؟

وأكد: أنه من الوارد أن نقول لـ صندوق النقد الدولي "شكرا" ونقوم بوقف البرنامج الاقتصادي الذي ننفذه بالتنسيق والتعاون معه إذا لم يستجب لمطالبنا صباح الغد، ولكن يجب أن يكون لدينا القدرة بأن نظل مع المستثمرين الراغبين بدخولهم بشهادات التصنيف.

 

قطع العلاقة مع صندوق النقد 

وتابع: إذا كان صندوق النقد الدولي مصرا على تنفيذ شروطه ببرنامجه مع مصر، فيمكننا أن نقطع العلاقة معه ونوقف تنفيذ شروطه وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي قد يضطر لتقديم تنازلات لمصر

السيسي: لابد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الراهنة

تصريح قوي للسيسي تجاه صندوق النقد 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي.

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صندوق النقد الدولي اسعار السلع تحريك اسعار الوقود الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي السيسي

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بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

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