معدل التضخم في مصر يسجل 23.4% خلال ديسمبر 2024.. الحبوب واللحوم والأسماك على رأس السلع المرتفعة.. وهذه أبرز الأسباب

التضخم فى ديسمبر ، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجارية.

تراجع معدل التضخم السنوي إلى 23.4% خلال شهر ديسمبر 2024

وأكد التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (239.7) نقطة لشهر ديسمبر 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًّا قدره (23.4%) لإجمالي الجمهورية مقابل (25.0%) لشهر نوفمبر 2024.

ارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكهة والملابس

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد من السلع، حيث شهدت أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس ارتفاعًا بنسبة (11.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%).

كما شهدت مجموعة إصلاح الأحذية ارتفاعًا بنسبة (3.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.9%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).

تراجع أسعار الخضراوات والألبان

ترجع الأسباب إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-14.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%).

معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (0.0%) لشهر ديسمبر 2024 مقابل (-0.1) لشهر نوفمبر 2024.

أولًا: التغيــر الشهــري (شهــر ديسمبر 2024 مقارنة بشهـر نوفمبر 2024):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-1.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.6%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.7%) وانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-14.0%).

وارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.5%)،، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).

2- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (3.2%)،مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.1%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.7%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.7%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).

7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (10.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (3.6%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.5%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.8%)،

9-مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%)سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.2%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.1%).



التغير السنوي (شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر ديسمبر 2023):

1-سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (19.2%) للاسباب التالية:

-ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (24.3%).

-ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (19.8%)

-ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.6%)

-ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (23.6%)

ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.9%)

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (37.2%)

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.4%)

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (7.1%)

ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية بنسبة (45.8%)

ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (24.0%)

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (41.1%).



2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (29.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.5%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.1%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (23.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (28.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (23.6%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (24.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (24.0%)، مجموعة الأحذية بنسبة (22.5%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (24.8%).



4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (22.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (10.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (17.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (50.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (22.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (22.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (24.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (24.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (23.4%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (33.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (20.7%).



6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (35.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (48.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.5%).



7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (37.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (23.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (45.3%).



8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (65.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (26.9%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.6%).



9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (48.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (25.6%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (19.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (47.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (62.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.9%).



10- سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (28.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (28.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (29.1%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (18.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (24.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (24.8%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (5.5%).

هل التضخم يعني ارتفاع الأسعار؟

فالتضخم يعد أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة.

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