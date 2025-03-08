السبت 08 مارس 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يسجل 4714 جنيها

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارا ببداية حركة تعاملات اليوم السبت 8 مارس 2025، وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة.

وترص “ فيتو ” اخر تحديث لأسعار الذهب فى محلات الصاغة أول باول وعلى مدار الساعة. 

اقرا التالى: استقرار أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 3540 جنيها

 

الذهب اليوم - فيتو 
الذهب اليوم - فيتو 

 

أسعار الذهب عيار 24 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4714 جنيها “بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4125 جنيها “بيع”. 

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3535 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2750 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2350 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 1760  جنيها “بيع”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 33000 جنيها. 

اقرا التالى: سبائك الذهب، آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 ويعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

اسعار الذهب - فيتو 
اسعار الذهب - فيتو 

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

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