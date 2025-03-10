قبل لقاء القمة، كشف حساب الشناوي وشوبير أمام الزمالك

الدوري المصري، تترقب جماهير كرة القدم، المواجهة المرتقبة بقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك بالجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري، وسط وجود أزمة بكلا الفريقين تتعلق بحراسة المرمى.

ويشهد حراسة عرين فريق الأهلي صراعا شرسا بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

ارقام الشناوي مع الأهلي

وشارك الشناوي صاحب 36 عامًا، مع الاهلي خلال الدوري المصري هذا الموسم، في 11 مباراة من أصل 17، وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات، بينما استقبل 8 أهداف.

أرقام الشناوي أمام الزمالك

ويمتلك الشناوي خبرة أكبر في مواجهات الزمالك حيث لعب ضد الأبيض 27 مرة مع جميع الأندية التي دافع عنها وهي الاهلي وبتروجت وحرس الحدود وطلائع الجيش وحقق 10 انتصارات مقابل 8 تعادلات و9 هزائم وخرج بشباكه نظيفة 7 مرات.

ومع الاهلي لعب الشناوي مباراة القمة 18 مرة وخرج فائزًا في 9 مباريات مقابل 4 تعادلات و5 هزائم، وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.

ممد الشناوي

أرقام شوبير مع الاهلي

في المقابل، خاض شوبير صاحب 24 عاما، 6 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم، وخرج بشباك نظيفة 5 مرات، واستقبل هدفا واحدا.

ولعب مصطفى شوبير، مباراة القمة مرتين من قبل، وفاز بواحدة وخسر الأخرى، واستقبل هدفين بينما خرج بشباك نظيفة مرة واحدة.

مصطفي شوبير

صراع الشناوي وشوبير

الصراع اشتد بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى بالأهلي خاصة أن شوبير شارك في آخر لقاءين ضد حرس الحدود وطلائع الجيش بالدوري.

ويري البعض أن مشاركة شوبير بأنها بعيدة عن فكرة التدوير بقدر أنها إجراء عقابي للشناوي لتحمله جزء من مسئولية هدف تعادل الزمالك في لقاء القمة الأخير.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للنادي للأهلي حقيقة وجود خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي حارس الأهلي بسبب رغبة المدير الفني في عدم الاعتماد على قائد الأهلي في مباراة القمة غدا أمام الزمالك.

وقال المصدر: أنباء غير صحيحة على الإطلاق، ومحمد الشناوي سيتواجد أساسيا في تشكيل الأهلي غدا أمام الزمالك وكولر لم يدخل في أي صدام مع اللاعب كما زعم البعض والأمور مستقرة تماما.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الاهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي والزمالك

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - إستاد القاهرة

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - إستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - إستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - إستاد السويس الجديد

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